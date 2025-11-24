Slušaj vest

U selu Dvorište, na svega dvadesetak kilometara daleko od Šapca, za 75.000 evra prodaje se kompletno seosko domaćinstvo! Ovo, međutim, nije uobičajena ponuda.

Uz plac, kuću za stanovanje, ekonomske i pomoćne objekte i ukupno 5,4 hektara zemljišta kupac dobija, verovali ili ne, i reku!

- Kroz donji deo parcele na kojoj je porodična kuća protiče reka čiji je tok oko 100 metara. To je velika prednost ovog imanja jer u pocerskim selima naročito kada su velike suše kakve smo imali poslednjih godina uglavnom nema vode. Sa rekom koja teče kroz njivu obezbeđeno je navodnjavanje tokom cele - kažu u poznatoj šabačkoj agenciji za nekretnine.

Uz kuću i imanje kupac dobija i reku Foto: Shutterstock, Ilustracija

Reka jeste kratkog toka, ali ima potencijal za izgradnju ribnjaka, a pošto su u okviru domaćinstva i dve njive površine 2,60 hektara ovo seosko domaćinstvo, kako komentarišu meštani, idealno je za voćnjak ili vinograd.

- Dušu dalo za zasad jagoda, a može i za vinovu lozu! Ko ima para, da ne žali, isplatiće mu se! Nije ni daleko od grada, nema ni pola sata vožnje - pričaju u Dvorištu.

Prema raspoloživim podacima, za 75.000 evra u gradu može da se kupi samo omanji stan, a ovako vlasnik dobija komfornu kuću od 140 kvadrata, više poljoprivrednih objekata i zemljište, traktor sa kompletnom mehanizacijom, a dok ne osmisli kako će da je iskoristi, može da uživa u idiličnom seoskom ambijentu kraj reke...