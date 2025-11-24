Slušaj vest

Rusko Ministarstvo zdravlja je pre nekoliko dana odobrilo da se personalizovana mRNK vakcina protiv raka slobodno primenjuje na pacijentima. Juče je stigla vest da je u Moskvu sada otišao i prvi pacijent iz Srbije i to sa malignim melanomom, pa se Srbija našla i među prvim zemljama čiji je pacijent upućen na ovu inovativnu terapiju.

A kako će teći njegovo lečenje i šta je perosnalizovana terapija koju će primati pacijent iz Srbije, objasnio je prof. dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, a koji je ujedno i gostujući profesor na Sečenov univerzitetu u Moskvi:

- Odobrena je upotreba od strane Rosforuma i Ministarstva zdravlja za Maligni melanom. Takođe, odobrena je peptidna vakcina. To je i drugog istraživačkog tima, u kom ja pripadam i koji radi pod okriljem Svečanog univerziteta, za peptidne vakcine za karcinom kolona. Što se tiče ove vakcine koja se primenjuje za Maligni melanom, ona funkcioniše na sledeći način: Uzme se uzorak malignog tkriva, znači karcinoma, čak i metastatske promene se uzmu, zdravo tkivo koje je pandam tom tkivu i uzorak krvi u kome se analizom otkriva mutacija koja je dovela do pojave karcinoma - kaže Jakovljević i dodaje:

- Ta terapija, koristeći alat u vidu veštačke inteligencije, dovodi do toga da se u tom preparatu napravi titar antitela protiv upravo tog antigena. Otprilike taj proces traje negde od 3 do 4 nedelje, nakon toga se pacijentu u 10 porcija, odnosno 10 doza, koje se primenjuju svake 2 nedelje (što znači da on 5 meseci mora da bude na terapiji u Rusiji), vraća taj preparat. Nakon toga bi trebalo da bude potpuno izlečen.

Rusi daju podatke da je uspešnost između 95% i 100%.

- Pacijent prvo ide na dijagnostiku, na pripremu uzoraka, terapija, traje mesec dana. Biće 5 meseci u Rusiji, ja se iskreno nadam pozitivnom rezultatu. Trenutno je fokus isključivo samo na malignom melanomu, jer je za to dobijena dozvola Ministarstva zdravlja Ruske Federacije.

Profesor navodi da su Rusi u startu uzeli da rade isključivo na pacijentima kojima je to bukvalno poslednji voz, poslednja karta za eventualno izlečenje.

Takođe, kriterijumi da budete kandidat za tu vrstu terapije vrlo strogi i podrazumevaju da ste prošli sve dotadašnje nivoe lečenja, uključujući imunoterapiju, koja je sada vrlo popularna i daje dobre rezultate.

