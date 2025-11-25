Slušaj vest

U Srbiji će danas biti malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, vetrovito i toplije. Duvaće umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najniža temperatura od 0 na jugoistoku do 9 stepeni na severu zemlјe, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8 stepeni.

Inače, narednih dana vreme će biti umereno do potpuno oblačno, u sredu mestimično sa kišom i relativno toplo. Zatim osetno svežije, u četvrtak padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Od sutra do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima.

Od petka u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera, najavio je Republičćki hidrometeorološki zavod (RHMZ) i objavio sezonsku prognozu do maja naredne godine.

Decembar blaži i prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko dva stepena.

Decembar topliji od proseka do dva stepena Foto: Nebojša Mandić

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima koje će biti za stepen do dva više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 8.2 stepeni. Mesečna suma padavina tokom decembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm - navodi RHMZ.

Prognoza za januar

Prema sezonskoj prognozi prvo mesec naredne godine bi bio takođe blaži i prosečno vlažan januar sa umerenim, kratkotrajno mogućim jakim jutarnjim mrazevima tokom treće dekade januara.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5.7 stepen - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

U januaru mrazevi u trećoj dekadi Foto: Kurir/T.Ilić

Hladni februar

I februar bi prema najavi RHMZ-a trebalo da bude blaži i prosečno vlažan.

- U prvoj polovini februara umereni, a kratkotrajno su mogući i jaki jutarnji mrazevi. Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 9.3 stepena. Mesečna suma padavina tokom februara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 39 mm.

Mart prosečno hladan i prosečno vlažan

Mogući mrazevi i u martu Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Prema sezonskoj prognozi i u martu su mogući umereni jutarnji mrazevi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u martu zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 4.7 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u martu biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 13.7 stepeni. Mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 32 mm.

Mrazevi i početkom aprila Foto: Shutterstock

Topliji april

Prvi prolećni mesec naredne godine RHMZ najavljuje da će biti u većem delu Srbije topliji i vlažniji, a u Vojvodini i Zapadnoj Srbiji topliji i prosečno vlažan. U prvoj dekadi aprila moguća pojava slabog do umerenog mraza.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće malo iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša do 0.6 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilu srednje minimalne temperature vazduha oko 9.8 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u aprilu biće malo iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti do 0.6 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18.6 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom aprila biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Vojvodini i Zapadnoj Srbiji će se zadržavati u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 56 mm.

Topliji i prosečno vlažniji maj s majskim kišama

Prosečno topliji i vlažniji maj naredne godine Foto: Petar Aleksić

RHMZ najavljuje da će u maju srednja minimalna temperatura vazduha biti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek.

- U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće malo iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23.9 stepeni - navodi RHMZ i zaključuje:

- Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 61 mm.