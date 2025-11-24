Slušaj vest

U Srbiji je jutros osvanulo hladno jutro, u mnogim mestima s mrazom i temperaturama ispod nule, a Beograđani su jutros rano mogli da vide kako su i mnogi automobili obeleli na šoferšajbnama.

Najhladniji jutros bili su Novi Sad i Sremska Mitrovica sa minus 3, kao i Crni vrh.

Međutim, najhladniji je bio Kopaonik sa 5 stepeni ispod nule. Zlatibor je, recimo, bio topliji i od mnogih gradova.

I u Beogradu je jutros bilo hladno, a glavni grad bio je na nuli.

Vreme danas

Prema najavama RHMZ, danas će otopliti pa će živa da se popne i do plus 13.

Vreme narednih dana

Kad je reč o ostatku nedelje, stvari stoje ovako.

U utorak i sredu (25. i 26.11.) mestimično sa kišom i relativno toplo, a u utorak (25.11.) i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar.

Zatim osetno svežije, u četvrtak (27.11.) padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Od petka (28.11.) u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera.

Temperature u Srbiji u 8 časova

Foto: RHMZ Printscreen