SRPSKO-KINESKI ŠUMARSKI FORUM U BEOGRADU: Šume budućnosti – izazovi, mogućnosti i integrisani pristupi
Beograd će, od 10. do 12. decembra 2025, biti domaćin srpsko-kineskog šumarskog foruma, koji zajednički organizuju Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet za šumarstvo i biotehnologiju Univerziteta za poljoprivredu i šumarstvo iz Zhejianga.
Ovaj međunarodni skup okupiće profesore, istraživače, studente i stručnjake iz oblasti šumarstva, ekološkog inženjerstva, pejzažne arhitekture, hortikulture i tehnologije drveta, sa ciljem da povežu naučna saznanja i praktične pristupe u odgovoru na savremene klimatske izazove.
Pod sloganom „Šume budućnosti – izazovi, mogućnosti i integrisani pristupi“, forum će otvoriti teme održivog upravljanja šumskim ekosistemima, prevencije prirodnih katastrofa, zaštite zemljišta i vodnih resursa, razvoja zelenih tehnologija, „pametnih gradova“, novih materijala i biomase. Poseban fokus biće na inovacijama, ulozi mladih istraživača i studentskim projektima koji nude sveže ideje za budućnost šumarstva.
„Ovaj forum predstavlja važan korak u jačanju saradnje Srbije i Kine u oblastima nauke, obrazovanja i održivog razvoja. Naš cilj je razmena iskustava, povezivanje znanja i prakse, i zajednički doprinos očuvanju šuma kao ključnog resursa za budućnost planete“, poručuju organizatori sa Šumarskog fakulteta.
Program događaja10. decembar (10–18 h) – svečano otvaranje i predstavljanje projekata
11. decembar (10–18 h) – plenarna predavanja, studentske prezentacije i panel diskusije
12. decembar – stručna ekskurzija u Bojčinsku šumu, zaštićeno prirodno područje od izuzetnog značaja
Učešće je besplatno, a forum će biti dostupan uživo i onlajn.
Priroda koja povezuje narode
Završni dan biće posvećen terenskom obilasku Bojčinske šume, jedinstvenog područja u blizini Beograda, poznatog po izuzetnom biodiverzitetu. Na više od 600 hektara močvarne šume obitava više od sto vrsta ptica, kao i brojni zaštićeni biljni i životinjski svet. Učesnici će na licu mesta moći da vide primere uspešnog očuvanja prirodnih resursa i potencijale za razvoj održivog turizma.
Detalji događaja
Lokacija: Šumarski fakultet, Kneza Višeslava 1, Beograd
Pristup: lično i onlajn
Datum: 10–12. decembar 2025.
Učešće: besplatno
Šume su naš zajednički resurs i ulaganje u budućnost — a Šumarski fakultet s razlogom nosi moto: „PRIRODA SE BRANI ZNANJEM.“