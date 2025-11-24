Beograd će, od 10. do 12. decembra 2025, biti domaćin srpsko-kineskog šumarskog foruma, koji zajednički organizuju Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu i Fakultet za šumarstvo i biotehnologiju Univerziteta za poljoprivredu i šumarstvo iz Zhejianga.

Ovaj međunarodni skup okupiće profesore, istraživače, studente i stručnjake iz oblasti šumarstva, ekološkog inženjerstva, pejzažne arhitekture, hortikulture i tehnologije drveta, sa ciljem da povežu naučna saznanja i praktične pristupe u odgovoru na savremene klimatske izazove.

Pod sloganom „Šume budućnosti – izazovi, mogućnosti i integrisani pristupi“, forum će otvoriti teme održivog upravljanja šumskim ekosistemima, prevencije prirodnih katastrofa, zaštite zemljišta i vodnih resursa, razvoja zelenih tehnologija, „pametnih gradova“, novih materijala i biomase. Poseban fokus biće na inovacijama, ulozi mladih istraživača i studentskim projektima koji nude sveže ideje za budućnost šumarstva.