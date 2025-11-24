Slušaj vest

Usklađujući zakonodavstvo sa evropskim direktivama u okviru pripreme novog Zakona o radu, resorno ministarstvo razmatra i produženje porodiljskog odsustva.

Sličnih najava bilo je i ranije, ali nisu realizovane. Resorna ministarka naglašava da je neophodno da novi zakon bude po meri privrede, radnika, ali u osnovi usmeren ka porodici. Udruženja roditelja upozoravaju da duži boravak kod kuće nije jedino rešenje i da treba povećati kapacitete vrtića. U posebno teškom položaju su mame preduzetnice.

Prema važećim propisima, za prvo i drugo dete roditeljima pripada godinu dana odsustva, a za treće i svako naredno dve godine. Međutim, to bi uskoro moglo da bude i duže jer i u Srbiji, kako kaže ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, "vlada demografska zima".

"U toku je takozvani 'tvining' projekat koji sprovodimo sa partnerskim zemljama – Grčkom, Slovenijom, Švedskom i Francuskom, i trudimo se da primenimo najbolja iskustva. Uz konsultaciju sa našim partnerima sada razgovaramo o mogućem produženju odsustva radi nege deteta za rođenje drugog deteta.

Svi demografi kažu da je ključna borba sada oko rođenja drugog deteta", kaže ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.

Važan korak u toj borbi je i uvećanje roditeljskog dodatka za drugo dete na 735.000 dinara, što je već dalo dobre efekte. Razmatra se i produženje porodiljskog za majke blizanaca, jer su njihove obaveze znatno veće.

Čekanje na mesto u vrtićima i dalje veliki problem

Ipak, pojedina udruženja roditelja ističu da duži boravak kod kuće nije jedino rešenje – mnogi roditelji nemaju gde da ostave decu u periodu između isteka porodiljskog i upisa u vrtić, jer se na mesto u vrtiću često čeka mesecima.

"Hajde da pojačamo vrtiće, da upis ne bude samo u septembru i da povećamo kapacitete postojećih vrtića. Drugo rešenje koje vidimo – ako već postoji prostor da se produži porodiljsko – jeste da to vreme bude isključivo namenjeno tatama i da bude obavezno", kaže Jovana Ružičić iz Centra za mame.

Da očevi sve češće preuzimaju brigu o deci pokazuju podaci – 2018. godine porodiljsko je koristilo samo 27 očeva, a ove godine skoro 340. Ta opcija često je najbolja za majke preduzetnice koje imaju pravo na porodiljsko, ali im je naknada znatno niža od žena zaposlenih za stalno i ne uključuje doprinose za socijalno osiguranje, zbog čega im ostaje "rupa" u radnom stažu.

Preduzetnice primorane da biraju između materinstva i posla

"Mame preduzetnice nisu u obavezi da obustave delatnost dok koriste porodiljsko odsustvo. Imaju mogućnost da angažuju poslovođu. Ali, šta to za njih znači? Pored toga što ostaju konkurentne na tržištu, nastavljaju sa delatnošću, ali imaju dodatni trošak – obavezne su da plate zaradu i doprinose za tog poslovođu. Već smo rekli da su u finansijski teškoj situaciji, a sada dobijaju još jedan teret", kaže Teodora Tomić Lazarević, advokatica i preduzetnica.

Zbog toga su mnoge preduzetnice primorane da biraju između materinstva i posla. I mnoge stalno zaposlene žene, nakon godinu dana sigurnosti, po povratku na radno mesto dobijaju otkaz.

Izazova je mnogo, ističu udruženja, i zato je neophodno da se čuju sve strane.

Iz Ministarstva najavljuju razgovore sa sindikatima i poslodavcima kako bi se u okviru novog Zakona o radu došlo do najboljeg rešenja za roditelje.