Ministarstvo prosvete ističe da je izmeštanje učenikaPete beogradske gimnazije u OŠ „Isidora Sekulić“ i OŠ „Radojka Lakić“ privremeno i da će oni u najkraćem mogućem roku biti ponovo u svojoj matičnoj školi.

Održavanje nastave i regularno funkcionisanje škole nema alternativu, a procedura povratka u matičnu školu je poznata i jasna. Potrebno je da se obezbede adekvatni sanitarni i drugi uslovi u zgradi škole i samim tim bezbedan povratak dece u objekat matične škole - saopštili su iz resornog ministarstva i dodali:

- Poređenje sa nekim drugim gimnazijama je apsolutno neprihvatljivo. Svakim danom neodržavanja nastave i protesta Peta beogradska gimnazija gubi na ugledu i zbog toga uspostavljanje redovnog nastavnog procesa u toj školi nema alternativu. Protesti i održavanje napetosti i nepoverenja svako ne idu u prilog normalizaciji nastave i bržem povratku učenika u školu i predstavlja pokušaj destabilizacije obrazovnog sistema.

Neophodno je obrazovni proces odvojiti od politike, a bilo kakvo organizovanje koje ometa rad nadležnih službi i zaposlenih nije u interesu učenika. Zajednički cilj i interes je da se što pre normalizuje nastavni proces u Petoj beogradskoj gimnaziji, kako bi mogli legalno i legitimno da se konstituišu organi škole i nastavi sprovođenje započetog javnog konkursa za izbor novog direktora škole, zaključuje se u saopštenju.

