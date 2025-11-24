Slušaj vest

Jedan od vodećih svetskih onkologa u oblasti karcinoma dojke, dr Dejan Jurić, i predavač na prestižnom Harvard univerzitetu u SAD, boravio je u Beogradu povodom stručnog skupa posvećenog inovacijama u onkologiji. Dr Jurić je tom prilikom govorio o najnovijim podacima sa nedavno završenog evropskog onkološkog kongresa (ESMO) koji označavaju veliki napredak u lečenju karcinoma dojke.

Dr Jurić je istakao da su rezultati predstavljeni na ovogodišnjem ESMO kongresu ohrabrujući za pacijentkinje sa HR+/HER2- podtipom karcinoma dojke ako se leče u ranoj fazi bolesti. Posebno je naglasio značaj CDK4/6 inhibitora, specifične ciljane terapije koja kod pacijentkinja sa srednjim i visokim rizikom od recidiva značajno smanjuje verovatnoću povratka bolesti i to za 30 do 40 odsto, što predstavlja jedan od najznačajnijih pomaka u poslednjih nekoliko godina.

Govoreći o proceni rizika od recidiva, dr Jurić je naglasio da se ona zasniva na kombinaciji anatomskih i bioloških pokazatelja. Pored veličine tumora i zahvaćenosti limfnih čvorova, presudni su i gradus tumora, proliferacijski potencijal, rezultati biomarkera poput Ki-67, kao i dodatna molekularna dijagnostika kada je to potrebno. Objasnio je da rizik kod ovih tumora traje znatno duže nego što se ranije mislilo, odnosno ne prestaje nakon pet godina, već traje i do 20 ili 25 godina. Naveo je i primer iz svoje prakse, pacijentkinje koja je doživela recidiv 26 godina nakon inicijalne dijagnoze.

Prema rečima dr Jurića, standard savremenog lečenja ranog HR+/HER2– karcinoma dojke podrazumeva multidisciplinarni pristup u kojem se kombinuju hirurški zahvat, radioterapija, hormonska terapija i ciljana terapija CDK4/6 inhibitorima.

„Imamo jednu šansu, u ranoj fazi bolesti, pre nego što se recidiv ili metastatska bolest pojavi. Ne smemo je propustiti“, naglasio je dr Jurić. Kako kaže, samo pravilno koordinisani plan pacijentkinji može pružiti najbolju šansu za trajno izlečenje.

Kada je reč o socio-ekonomskom aspektu savremenog lečenja, ističe da je optimalna rana terapija, iako na prvi pogled deluje kompleksno i skupo, zapravo najisplativiji pristup dugoročno gledano. Metastatska bolest, objašnjava, zahteva neprekidne terapije, izaziva ozbiljna ograničenja u svakodnevnom životu i značajno utiče na sposobnost pacijentkinja da rade i funkcionišu.

„Ako sprečimo recidiv na vreme, omogućavamo da normalan život i puna produktivnost traju godinama. To je najbolja investicija koju jedan zdravstveni sistem može da napravi“, poručio je.