Slušaj vest

Brak danas, kažu mnogi, nije više ono što je nekada bio. Granice između intimnog i javnog sve su tanje, a zabava i provokativni običaji na momačkim i devojačkim večerima sve češće zamenjuju tradicionalne vrednosti.Mladenci i njihovi prijatelji eksperimentišu na načine koji mnogima deluju šokantno.

To je primetio i jedan momak iz Srbije, koji se nedavno našao na momačkoj večeri svog prijatelja.

Ono što je video i doživeo tamo, ostavilo ga je u šoku, zbog čega se odmah obratio Redit zajednici, priznajući da nakon svega ima gorak ukus u ustima.

"Nedavno sam prisustvovao momačkoj večeri i svadbi, ostao je prilično gorak utisak svega. Naime, na momačkoj večeri jedan od mladoženjinih drugova je organizovao dolazak striptizete. Kada je stigla prvo je počela da igra da bi nedugo zatim otišla sa mladoženjom u odvojenu prostoriju lokala gde je mladoženja sa velikim zadovoljstvom primio uslugu.

Umalo nisam povratio predjelo

Mladoženjin drug doveo striptizetu Foto: Profimedia

Svakako treba da se zapitam kako sam uopšte prijatelj sa njim, pošto ako je spreman da tako postupa prema svojoj ženi ne može se očekivati da će biti bolji prijatelj ili sutra roditelj", napisao je on a onda dodao još jednu situaciju koja ga je dodatno zgrozila.

"E sad, dve nedelje posle toga ide svadba uz svadbeni ples uz 'lutko ja sam rešen...'. Umalo nisam povratio predjelo... I posle treba da idem kod njih na slavu, da pričam sa njom i da se pretvaram kao da je sve najnormalnije. Meni ovo ništa nema smisla... Varanja je uvek bilo i biće, ali mi ovo nikada neće biti jasno. Veoma smo pali kao društvo. Da li je neko prisustvovao nečemu sličnom?", dodao je.

Foto: Ruslan Grigoriev / Panthermedia / Profimedia

"Fuj"

Sudeći prema komentarima, izgleda da je prisustvovao ne tako uobičajenoj momačkoj večeri i svadbi.

"Moje društvo se oženilo poslednjih 5-10 godina, i nikada ništa slično video nisam. Verovatno si se našao u takvom društvu, ne treba sad da generalizuješ i na osnovu jednog iskustva misliš da je to standard. Momačke večeri na kojima sam bio su se svodile na odlazak na rafting po Tari, igranje Katana celu noć, odlazak u Beč i blejanje po istom i slično. Biraj društvo koje ti odgovara", poručio mu je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

"Ja ovo nikad vidio nisam na našim prostorima. Znam da ovo rade u Americi i meni nije jasno zašto stupaš u brak ako ćeš par dana pre venčanja imati odnos sa striptizetom ili striperom. Fuj".