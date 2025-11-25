Slušaj vest

Sve češće se na društvenim mrežama poslednjih meseci pokreće polemika oko mnoštva video-snimaka na kojima se vidi kako deca uskaču na podijum dok traje prvi ples mladenaca. Ovakvi trenuci kada mališani skaču oko novopečenog bračnog para i igraju u dimu iliti suvom ledu kao posebnoj dekoraciji prvog plesa iako mnogima deluju simpatično neretko izazivaju podeljena mišljenja u javnosti.

Dok jedni tvrde da deca spontano unose radost i opuštenost u svečani trenutak, drugi smatraju da se time narušava intimni trenutak koji bi trebalo da bude posvećen isključivo mladencima.

Diskusija se širi među korisnicima mreža, a stručnjaci za protokol podsećaju da je reč o tradiciji koja ima simboličan značaj. Ipak, u eri virala, čini se da granica između spontanosti i neprimerenosti postaje sve tanja.

Na Instagramu se pojavio video-zapis sa nekoliko svadbi na kojima se vide mališani koji skaču oko mladenaca dok ih fotograf slika i snima. Primetnmo je da su neki parovi besni zbog ovakvog ponašanja dece i roditelja koji očigledno u ovakvim situacijama ne reaguju.

Mnogim mladencima i gostima smetaju ovakvi prizori Foto: screenshot IG/event_efekti

Oštra rasprava

- Sve češće viđamo decu kako ulaze na podijum tokom prvog plesa. Da li vam je to simpatično ili smatrate da može da pokvari poseban trenutak mladencima? - pisalo je u objavi koja je izazvala lavinu komentara i pokrenula oštru raspravu među korisnicima.

- Ne vrti se ceo svet oko vaše dece, nije sve vreme i mesto za decu. Saberite se. Kakve komentare ostavljete pa se posle čudimo što su deca nevaspitana i bahata, pa kakvi su roditelji deca su odlična. Deca treba da znaju za granice i autoritet. Deca nemaju šta da traže oko pirotehnike. Ako je vašoj deci sve dozvoljeno kući to ne znači da im je svuda sve dozvoljeno. Uzmite podni dim pa im uključite kod kuće u dnevnoj sobi pa nek trčkaraju po njemu do mile volje. Ne mešajte babe i žabe. Nikome ne smetaju deca, smetaju im neodgovorni roditelji - pisalo je u prvom, dok je u drugom stajalo:

Mnogi roditelji osuđuju ovakvo ponašanje Foto: screenshot IG/event_efekti

- Roditelji su dužni da tokom mladenačkog prvog plesa obezbede da njihova deca ne izlaze na podijum. Deca treba da budu sklonjena sa podijuma kako bi mladenci mogli neometano da uživaju u svom trenutku. Svi znaju da se prvi ples snima za uspomenu. Kako vas bre nije sramota da pustite decu da upadaju!

Kamo sreće da je više dece

U jednom komentaru korisnik je pomenuo da je ovo jedan od razloga zašto mnogi zahtevaju da se deca ne dovode na svadbu.

- Po komentarima vidim da je nekim roditeljima normalno da ovako puste svoju decu tokom prvog plesa da prave haos jer su "samo deca". Nepoštovanje mladenaca na maksimum! stoji u narednom komentaru: