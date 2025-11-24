Slušaj vest

„Ekonomska nestabilnost ne sme biti razlog da bilo koja žena toleriše i trpi nasilje“, poručila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski na Međunarodnoj konferenciji održanoj uoči svetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ pod nazivom „Prekinimo ćutanje – zajedno“.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da je upravo zato veoma važno da se na različite načine i kroz međuresornu saradnju radi na osnaživanju žena i obezbeđivanju njihove ekonomske stabilnosti.

"Dokle god bude postojala i jedna žrtva, mi nećemo biti spokojni, jer naša obaveza je da na sve moguće načine preventiramo i sankcionišemo svaki oblik nasilja“, istakla je ministar.

Ona je najavila i da će Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u narednoj godini, pokrenuti kampanju i održati prvu Međunarodnu konferenciju na temu položaja žena na selu jer, kao je navela, sve ukazuje na to da su upravo one najosetljivija kategorija našeg društva.

"Naša dužnost je da različitim programima i podizanjem svesti o ovoj temi, osnažimo njihov položaj“, naglasila je ministar.

Takođe, navela je i da je u današnje vreme sve više prisutno digitalno nasilje i da ono one predstavlja blaži oblik, već svaka napisana reč, ostavlja iste posledice i odgovornost, kao i u direktnom kontaktu.

Đurđević Stamenkovski je naglasila i da su u prošlosti, u našoj zemlji, žene bile veoma aktivne i poštovane i podsetila na to da su na sutrašnji dan, 25. novembra 1918. godine na teritoriji Bačke, Banata i Baranje, dok su birani poslanici za Veliku narodnu skupštinu u Novom Sadu, pravo glasa, prvi put u istoriji Evrope, imale i žene.

