Ko je pacijent iz Srbije koji je otišao da primi rusku vakcinu protiv raka

Ruski naučnici razvili su personalizovanu terapiju protiv raka koja pomoću veštačke inteligencijeu svega nekoliko nedelja stvara antitela ciljano usmerena na tumor pacijenta, otvarajući mogućnost da deset doza ove inovativne vakcine, primenjenih tokom pet meseci, dovedu do potpunog izlečenja.

Srbija je među prvim zemljama koja je uputila prvog pacijenta u Moskvu da primi ovu inovativnu terapiju nakon što je rusko ministarstvo zdravlja pre nekoliko dana odobrilo da se personalizovana mRNK vakcina protiv raka slobodno primenjuje na pacijentima.

Kako Kurir nezvanično saznaje, reč je o mladoj ženi koja ima 35 godina i pre šest godina je operisala maligni melanom,ali su se pojavile metastaze. Trenutno se u Moskvi nalazi na dijagnostici, nakon čega sledi priprema personalizovanog leka te primanje terapije.

Vakcina protiv raka koristi veštačku inteligenciju Foto: Shutterstock

Prof. dr Vladimir Jakovljević s Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu objasnio je na Kurir televiziji da dijagnostika, priprema uzoraka i terapija traju mesec dana.

- Vakcina se primenjuje za maligni melanom i funkcioniše na sledeći način. Prvo se uzme uzorak malignog tkiva, karcinoma, čak se uzmu i metastatske promene, zdravo tkivo koje je pandam tom tkivu i uzorak krvi u kome se analizom otkriva mutacija koja je dovela do pojave karcinoma. Ta terapija, koristeći alat u vidu veštačke inteligencije, dovodi do toga da se u tom preparatu napravi titar antitela protiv upravo tog antigena - objasnio je prof. dr Jakovljević i dodao:

Pet meseci na terapiji

- Otprilike taj proces traje negde od tri do četiri nedelje, nakon toga se pacijentu u 10 porcija, to jest 10 doza, koje se primenjuju svake dve nedelje, vraća taj preparat. To znači da bi pacijent tamo morao da boravi na terapiji pet meseci i nakon toga bi trebalo da bude potpuno izlečen.

Prof. dr Vladimir Jakovljević otkrio kako izgleda procedura primanja terapije Foto: Kurir Televizija

Inače, Rusi garantuju uspešnost terapije između 95 i 100 odsto.