OVI UREĐAJI SU "BOMBE" U VAŠIM DOMOVIMA Stručnjaci otkrili šta najčešće izaziva požare: Ove male aparate koristite svaki dan, a mogu vam ugroziti život
Sa hladnijim danima raste i broj požara u domaćinstvima. Najčešći uzrok su neispravne instalacije, preopterećene utičnice, ali i improvizovano grejanje. Dovoljan je samo trenutak nepažnje da se ugrozi život. Proveravali smo šta su najčešće skrivene bombe u našim stanovima i kako da se zaštitimo.
Prema rečima električara, manji uređaji i nekvalitetne grejalice, ali i preoptrećenje električne mreže, siguran su recept za požar.
- Te požare najviše izazivaju najmanji uređaji, to su prenosne grejalice one su najopasniji izazivači tih požara, čak i punjači telefona. Od ostalih uređaja ništa toliko nije strašno, ali prenosne grejalice, pogotovo one gde se vidi užarena nit crvena. Evo sad dolazi vreme slava, i sad hoćete da podgrejete, ispečete, skuvate, to je veliki problem, ako vi sada uključujete bojler, uključujete šporet, obe ringle, rernu, veš mašinu, sve to u isto vreme, to pogotovo u ovo vreme sada je veliki problem - kaže električar Zlatan Mišić.
Vatrogasci upozoravaju da je jedan od najčešćih uzroka požara mali aparat, poput punjača za telefon.
- Vidite, mi ne znamo stanje naše baterije i kada kupite nov telefon niko od nas ne može da zna da li je ta baterija jako dobrog kvaliteta i da li će trajati mnogo godina ili neće. Baterije su prvi i osnovni uzročnik nastanka požara u građanskim objektima, kada je u pitanju uključen telefon na napajanje. Baterija napravi kratak spoj i imamo problem da se telefon zapali. Zamislite ne daj Bože da neko spava u svom stanu i da nastane požar u dubokom snu, gde se stvaraju gasovi takozvani ugljen monoksid, koji je produkt nepotpunog sagorevanja. Kada neko bude ne daj Bože omamljen ishod bude neminovan na kraju - kaže
Vatrogasci svake zime intervenišu stotine puta zbog nepažnje, starih instalacija i nekvalitetnih grejnih tela. Stručnjaci upozoravaju da je prevencija jedini način da se izbegnu tragedije, putem redovne kontrole i isključivanja uređaja koji se ne koriste.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs