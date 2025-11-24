Slušaj vest

Sa hladnijim danima raste i broj požara u domaćinstvima. Najčešći uzrok su neispravne instalacije, preopterećene utičnice, ali i improvizovano grejanje. Dovoljan je samo trenutak nepažnje da se ugrozi život. Proveravali smo šta su najčešće skrivene bombe u našim stanovima i kako da se zaštitimo.

Prema rečima električara, manji uređaji i nekvalitetne grejalice, ali i preoptrećenje električne mreže, siguran su recept za požar.

OVI UREĐAJI SU NAJVEĆA OPASNOST Stručnjaci apeluju na građane: Ne dozvolite da ove zime budete žrtva požara Izvor: Kurir televizija

- Te požare najviše izazivaju najmanji uređaji, to su prenosne grejalice one su najopasniji izazivači tih požara, čak i punjači telefona. Od ostalih uređaja ništa toliko nije strašno, ali prenosne grejalice, pogotovo one gde se vidi užarena nit crvena. Evo sad dolazi vreme slava, i sad hoćete da podgrejete, ispečete, skuvate, to je veliki problem, ako vi sada uključujete bojler, uključujete šporet, obe ringle, rernu, veš mašinu, sve to u isto vreme, to pogotovo u ovo vreme sada je veliki problem - kaže električar Zlatan Mišić.

Vatrogasci upozoravaju da je jedan od najčešćih uzroka požara mali aparat, poput punjača za telefon.

- Vidite, mi ne znamo stanje naše baterije i kada kupite nov telefon niko od nas ne može da zna da li je ta baterija jako dobrog kvaliteta i da li će trajati mnogo godina ili neće. Baterije su prvi i osnovni uzročnik nastanka požara u građanskim objektima, kada je u pitanju uključen telefon na napajanje. Baterija napravi kratak spoj i imamo problem da se telefon zapali. Zamislite ne daj Bože da neko spava u svom stanu i da nastane požar u dubokom snu, gde se stvaraju gasovi takozvani ugljen monoksid, koji je produkt nepotpunog sagorevanja. Kada neko bude ne daj Bože omamljen ishod bude neminovan na kraju - kaže

Vatrogasci svake zime intervenišu stotine puta zbog nepažnje, starih instalacija i nekvalitetnih grejnih tela. Stručnjaci upozoravaju da je prevencija jedini način da se izbegnu tragedije, putem redovne kontrole i isključivanja uređaja koji se ne koriste.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs