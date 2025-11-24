Slušaj vest

Od danas su počela da važe nova saobraćajna pravila u strogom centru Beograda, u Makedonskoj i Nušićevoj ulici, a sudeći po prizoru koji smo mogli ovog jutra tamo da vidimo, nova pravila donela su i nove probleme za vozače.

- Ovde je bilo problema u jutarnjim satima, a ima ih i sada. Mnogi vozači nisu znali za ove izmene, a pokušaćemo da objasnimo o čemu je reč. Ka tunelu, Zelenom vencu i Novom Beogradu saobraćaj više neće biti moguć iz Makedonske, osim za autobuse javnog gradskog prevoza i taksi vozila. Nušićeva ulica postaje dvosmerna, a saobraćaj će biti dozvoljen za sva vozila i obavljati se kao do sada, sem što više neće biti levog skretanja iz Nušićeve u Makedonsku - kaže reporter Kurir televizije, Milan Mitić.

Važne izmene u saobraćaju u samom centru Beograda

Novinar je objasnio i da smer od Trga republike ka Makedonskoj jeste dozvoljen za sva motorna vozila, sa tim što će gradski prevoz koristiti desnu saobraćajnu traku, a druga saobraćajna traka namenjena je svim ostalim motornim vozilima.

- Autobuske linije 77 i 65 će svoj put ka Novom Beogradu nakon Svetogorske i Makedonske nastaviti ka Nušićevoj ulici i ka Terazijskom tunelu. Postavljeno je novo autobusko stajalište za ove linije - kaže Mitić.

