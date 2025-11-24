Zbog toga se veruje da na taj dan posebno treba da budemo milostivi i podsetimo sebe koliko je važno da budemo dobri prema drugima i pomognemo. Potrudite se da započnete krug dobrih dela jer se dobro dobrim vraća. Postoji običaj da, ukoliko ste s nekim u svađi, ili ljuti na nekoga ko vam je učinio nažao, oprostite. To će biti lekovito za vašu dušu. Veruje se da oproštaj donosi višestruko blagostanje i sreću, a da će oterati iz vašeg života zlo i nesreću.