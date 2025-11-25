Slušaj vest

Usklađujući zakonodavstvo sa evropskim direktivama, Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRZS) razmatra da u okviru izrade novog Zakona o radu produži porodiljsko odsustvo što bi, nakon višegodišnjih najava koje nikada nisu realizovane, uskoro moglo da postane stvarnost.

Istovremeno, MINRZS sprovodi Tvining projekat sa četiri partnerske zemlje - Grčkom, Slovenijom, Švedskom i Francuskom, usmeren na usaglašavanje domaćih propisa iz oblasti rada i zapošljavanja sa najboljom evropskom praksom. Kroz ovaj projekat Ministarstvo nastoji da preuzme rešenja koja najviše odgovaraju potrebama Srbije, posebno kada je reč o zaštiti materinstva i roditeljstva.

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski objašnjava da će se kroz ovaj projekat raditi na pripremi uslova za usaglašavanje novog predloga Zakona o radu.

Rađanje drugog deteta u fokusu

Važno rađanje drugog deteta

- Jedna od ideja međunarodnih eksperata, koji učestvuju u ovom projektu, jeste produženje porodiljskog odsustva, odnosno odsustva radi nege deteta. Dosadašnji propisi omogućavaju porodiljsko od 12 meseci za prvo i drugo dete, a za treće i svako naredno, dve godine. S obzirom na to da demografi ističu da je najvažnije podsticati rođenje drugog deteta, najvažnija inicijativa je da se poveća porodiljsko upravo za drugo dete, a u razmatranje ulazi i status majki blizanaca - kaže ministarka za Kurir i dodaje:

- Jedan od predloga grčkih eksperata jeste da majke, bez obzira na radni status, ostvare pravo na porodiljsko, što znači da bi potencijalnim izmenama zakona, majke koje su angažovane na ugovorima o delu i privremeno povremenim poslovima takođe dobile pravo na porodiljsko odsustvo.

Srbija jedna od zemalja koja ima najduže porodiljsko

Iz resornog ministarstva naglašavaju da je Srbija jedna od zemalja u Evropi koja ima najduže porodiljsko i da je izuzetak jedino Bugarska koja ima 14 meseci.

Milica Đurđević Stamenkovski kaže da i Srbija ima demografsku zimu

- Mnoge napredne zemlje imaju daleko kraće odsustvo radi nege deteta. Primera radi, u Francuskoj porodiljsko odsustvo traje samo 16 nedelja, dok je u Mađarskoj 24 nedelje. Srbija je prepoznata kao zemlja koja je preuzela značajne i krupne korake u pronatalitetnoj politici i nastaviće sa kontinuitetom dobrih populacionih mera, s obzirom na to da je i Srbiju, kao i sve evropske zahvatila tzv. "demografska zima" - ističe ministarka.

Inače, do 1. novembra ove godine je iz budžeta ministarstva, podsećaju, isplaćeno preko 35 milijardi dinara za ostvarenje prava na roditeljski dodatak. Porodiljsko odsustvo, roditeljski dodatak, dečji dodatak i druga prava koja ostvaruju porodice, majke i očevi čine polovinu čitavog budžeta Ministarstva rada.

Foto: RINA

- Ministarstvo takođe u kontinuitetu vodi i razgovore sa sindikatima i poslodavcima. Naredne godine biće formalizovan i prvi Nacrt izmena zakona o radu, u čijem će formiranju učestvovati i relevantni predstavnici poslodavca i sindikata, jer je važno da novi Zakon o radu, bude rezultat kompromisa i socijalnog dijaloga - zaključila je ministarka.

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije, kaže za Kurir da bi podržali odluku države o produžetku porodiljskog.

Poslodavci bi podržali odluku države

- Odluku bismo sigurno podražli ukoliko bi isplata zarada ostala na teret države. To je naša obaveza s obzirom na jezivu demografsku sliku naše zemlje. Na kraju krajeva, to je nešto što bismo najmanje mogli da učinimo.

Sve više očeva preuzima brigu o deci

Podaci pokazuju da poslednjih godina očevi sve češće preuzimaju brigu o deci pa je tako 2018. porodiljsko koristilo samo 27 očeva, a ove godine skoro 340. Ta opcija često je najbolja za majke preduzetnice koje imaju pravo na porodiljsko, ali im je naknada znatno niža od žena zaposlenih za stalno i ne uključuje doprinose za socijalno osiguranje, zbog čega im ostaje "rupa" u radnom stažu.