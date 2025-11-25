Slušaj vest

U Centru atomsko-biološko-hemijske odbrane Vojske Srbije u Kruševcu realizovan je međunarodni kurs „Detekcija, dozimetrija i zaštita od jonizujućeg zračenja“, koji su pohađali pripadnici oružanih snaga iz devet zemalja.

Tokom petodnevne obuke, specijalisti ABH službe iz oružanih snaga Azerbejdžana, Egipta, Grčke, Mađarske, Indije, Italije, Kazahstana, Slovenije i Španije su se osposobljavali za rad u uslovima izloženosti jonizujućim zračenjima.

2_medjunarodni_kurs_u_centru_abho_vojska_srbije_no_1763997796.jpg
Foto: Ministarstvo odbrane

Oni su, u specijalizovanim kabinetima i na praktičnim vežbama, uvežbavali korišćenje opreme za detekciju i dozimetriju, tehnike merenja i identifikacije izvora jonizujućih zračenja, procenu efekata zračenja na biološke sisteme i primenu osnovnih mera zaštite.

Obuku na kursu su realizovali sertifikovani instruktori iz Centra ABHO, kao i gostujući predavači iz Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ i Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Uspešna realizacija ovog usavršavanja i veliko međunarodno interesovanje za učešće na obuci u Centru ABHO predstavlja još jednu potvrdu stručnosti instruktorskog kadra i kvaliteta obuke u Vojsci Srbije u oblasti atomsko-biološko-hemijske odbrane i daje podsticaj za dalje unapređenje vojno-vojne saradnje sa partnerskim državama.

