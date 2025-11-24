Slušaj vest

Na današnji praznik Mratindan, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog mučenika Stefana Dečanskog, a u narodu je poznat i kao Mratindan. Prema narodnoj izreci "sveti Mrata – sneg do vrata", današnji dan tradicionalno se povezuje sa dolaskom zime i snega. Ipak, meteorološka situacija pokazuje da ovogodišnja zima još uvek nije počela, posebno u nižim predelima Srbije.

Meteorolog Nedeljko Todorović ističe da narodni običaji imaju smisla, ali da se datumi ne mogu bukvalno primenjivati.

"Prvi sneg ili prvi zimski ambijent ove godine bio je početkom oktobra, ali trenutno nemamo ozbiljan snežni pokrivač. Bilo je nešto malo snega, u planinskim predelima svega nekoliko centimetara, dok u nižim predelima praktično i nema snega. Zima još nije stigla na pravi način", rekao je Todorović.

Prethodnih dana u regionu padalo je dosta snega, ali Srbija je osetila vrlo malu količinu.

"Prodor hladnog vazduha sa obilnim snežnim padavinama stao je u zapadnoj Srbiji, a kod nas je ostalo vrlo malo snega. Zahladilo je, ali to nije bilo dovoljno da se stvori snežni pokrivač. Izuzetak su samo pojedina mesta na zapadu Vojvodine i u zapadnoj Srbiji. Dakle, u nižim predelima snežni pokrivač još uvek ne postoji", dodaje Todorović.

Sledeći prodor hladnog vazduha i eventualnog snega očekuje se od srede, 26. do 29. novembra. Ipak, Srbija će i tada verovatno ostati na periferiji glavnog talasa.

"Ponovo bi bilo nešto hladnije, sa više snega zapadno od nas, dok bi u planinskim predelima padavine bile izraženije. Na Alpe i Srednju Evropu se očekuje znatno više snega, što će uticati i na zapad Balkana", kaže Todorović.

Posle prvog decembra predviđa se blagi pad temperature

Što se tiče temperatura, ove nedelje one će varirati od 2 do 10 stepeni u nižim predelima, što nije dovoljno da se sneg zadrži na tlu.

"Danas je toplije nego prethodna dva dana, oko 10 stepeni u većini mesta. Sutra, u utorak 25. novembra, duvaće jugoistočni vetar, umeren i jak u planinskim predelima zapadne Srbije, a u južnom Banatu čak i olujne jačine, sa brzinom do 100 km/h. U Beogradu maksimalna brzina vetra može biti oko 60 km/h", dodaje meteorolog. Poslepodne se očekuje naoblačenje i kratkotrajna kiša, a u noći između 25. i 26. novembra padavine će biti nešto izraženije.

Od srede, pa do kraja sedmice, predviđa se dosta oblaka i povremena kiša.

"Nešto više kiše očekuje se na zapadu i jugozapadu zemlje, posebno u četvrtak, dok bi u južnim predelima moglo pasti i više kiše nego na severu. Maksimalne temperature u četvrtak i petak kretale bi se između 2 i 5 stepeni, što nije dovoljno da snežni pokrivač opstane u nižim predelima, čak i ako ponegde padne sneg", naglašava Todorović.

Posle prvog decembra predviđa se blagi pad temperature, što je uobičajeno za ritam prirode karakterističan za našu klimu. U planinama i dalje mogući naoblaci sa kišom i snegom, dok u nižim predelima još uvek nema naznaka za ozbiljnije zahlađenje koje bi dovelo do stvaranja snežnog pokrivača.

"Kako zima od decembra odmiče, verovatnoća za sneg raste, ali detalje je teško precizirati", rekao je Todorović.

Za sada, Mratindan će biti obeležen hladnijim, ali uglavnom suvim vremenom, dok pravo zimsko vreme još uvek ostaje neizvesno.