Novembar je mesec posvećen borbi protiv bolesti zavisnosti. Iako je prva misao na zavisnost alkohol, duvan i droga, u ovu grupu spadaju i kockanje, zavisnost od mobilnog telefona, interneta i drugo.

Darko Janković ne pije već 35 godina, ali nije bilo lako, ni postati, ni ostati trezan.

- Vidite, ja sam bio veoma težak alkoholičar. Ja sam se jedva spasao zahvaljujući jednoj gospođi doktorki, koja nažalost više nije živa, koja me spasla, i mojoj supruzi, koja mi je pomogla, koja me je trpela, i uz njihovu pomoć sam ja uspeo da izađem. Da biste izašli iz ovoga potrebna je velika muka, vrlo stroga disciplina, vrlo velika svest, vrlo velika odricanja, jer je apstinencija nasilničko ponašanje nad organizmom. Znači, mi smo to uradili svesno, ali mi smo organizmu uzeli ono što je najviše voleo do tada. Zato je jako teško održati apstinenciju - rekao je Janković.

Na našim prostorima je alkohol društveno prihvatljiva stvar. Pijemo kad se dete rodi, kad slavimo, patimo, kad nekog sahranjujemo.

- To je ogroman problem. Mi ne vidimo čak ni vrh ledenog brega. Vi sami vidite koliko je vozača u alkoholisanom stanju. Problem svakim danom postaje sve veći, naročito kada se tu uključi još i kokain, jer je to jedan neraskidiv spoj alkohola i kokaina,

a kada na sve to dođe i kocka, onda imate jedno ponašanje izvan svih mogućih kontrola - rekla je psihijatar Doma zdravlja "Novi Sad" dr Branka Bjelica.

Dr Branka Bjelica je otkrila kada se ljudi javljaju za pomoć.

I kada biste me sad pitali kada se to ljudi obraćaju za pomoć, to je obično onda kada su zelenaši stigli na vrata, kada je došlo do teškog zdravstvenog oboljenja ili kada postoji neki sudski proces koji zahteva lečenje otvorenog tipa u našem dispanzeru - rekla je Bjelica.

