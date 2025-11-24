Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski sastala se sa sa Stefanom Pavezijem, odbornikom Skupštine grada Milana, kao i njegovim kolegama iz organizacije Una Voce Nel Silenzio, koja dugi niz godina pruža humanitarnu podršku našem narodu na Kosovu i Metohiji.

- Razgovarali smo o novim mogućnostima zajedničkog delovanja, posebno u oblastima podrške najugroženijim kategorijama našeg stanovništva u južnoj pokrajini. Kroz organizovanje humanitarnih aktivnosti i konkretnih akcija pomoći našem narodu, zajednički ćemo raditi na tome da se istina o teškom položaju Srba na Kosovu i Metohiji čuje što dalje — pa i u prijateljskoj Italiji - napisala je ministarka i dodala: 

- Naša je obaveza da govorimo jasno, snažno i odgovorno, u interesu našeg naroda i naše države. 

Kurir.rs

milica đurđević stamenkovski
