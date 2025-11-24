Slušaj vest

Devojčica po imenu Nikolina Bogatinović iz Krnješevaca po drugi put se bori protiv leukemije.

Naime, za njeno ozdravljenje potrebno je da se izvrši transplantacija u inostranstvu, za koju je neophodno prikupiti značajna sredstva.

Donor je njen mlađi brat, beba.

Evo kako možemo da pomognemo Nikolini:

Nikolina Bogatinović
Nikolina Bogatinović Foto: Budi Human

Uplatom na dinarski račun:

160-6000002376073-69

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Uplatom na devizni račun:

160-6000002377797-38

IBAN:

RS35160600000237779738

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoHumanost nas povezuje - Zajedno za zdravo detinjstvo: Tri fondacije i Serbia Zijin Mining nastavljaju zajedničku pomoć deci oboleloj od teških i retkih bolesti
Serbia Zijin Mining
DruštvoZA ANDRIJU UKUCAJTE 1890 na 3030! Vaše malo njemu znači život - da ponovo zaigra fudbal
Andrija M. Knežević
DruštvoJelena ima samo 14 godina, igrala je odbojku, folklor... A onda je iznenada stigla strašna dijagnoza! Otac Vlada: Dete nam vene. Operacija nije moguća
Jelena Mišić
DruštvoSTEFANU JE HITNO POTREBNA POMOĆ! Nalazi se u stanju kome, bori se za život - neophodan mu je nastavak lečenja u inostranstvu
Stefan Vasiljević Budi human