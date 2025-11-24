Društvo
Hitno joj je potrebna naša pomoć: Po drugi put se bori protiv leukemije, potrebna transplantacija u inostranstvu
Devojčica po imenu Nikolina Bogatinović iz Krnješevaca po drugi put se bori protiv leukemije.
Naime, za njeno ozdravljenje potrebno je da se izvrši transplantacija u inostranstvu, za koju je neophodno prikupiti značajna sredstva.
Donor je njen mlađi brat, beba.
Evo kako možemo da pomognemo Nikolini:
Uplatom na dinarski račun:
160-6000002376073-69
Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod
Uplatom na devizni račun:
160-6000002377797-38
IBAN:
RS35160600000237779738
SWIFT/BIC:
DBDBRSBG
