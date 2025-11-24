Slušaj vest

Sveštenik Jovan Marjanac, koji služi u hramu Svete Trojice u kanadskom Kičineru, otkrio je kako je na grobu ustaškog zločinca Ante Pavelića u Madridu ostavio, kako je naveo, "srpski kamen sa kapele Vukašina Šoškoćanina u Borovu".

Marjanac je u objavi na društvenim mrežama otkrio detalje ovog događaja, a njegovu objavu prenosimo u celosti:

"Srpski kamen na grobu Ante Pavelića.

Napisah neku reč na engleskom o ovome… ali nije to to.

Ove jeseni provedoh par dana u Mirjaninom rodnom kraju – Borovu. I ne padne mi uopšte teško jer imam mojih Ozrenaca mnogo tamo… i dobrih prijatelja… tako da mi dođe kao poseta mom rodnom kraju. A i tazbina mi dođe normalna.

Nešto me zaintrigira da odemo na groblje borovsko… ne nešto, već vest sa TV-a da vlasti Hrvatske ruše spomen kapelu Vukašinu Šoškoćaninu, tragično utopljenom vođi srpskog otpora u jugoslovenskom građanskom ratu. I to navodno zato što smeta ćirilica. Uzgred da kažem da je on prethodno ekshumiran i sahranjen u jednom od manastira u Srbiji.

Kad su braća Hrvati srušili spomenik, nastavili su svoje ustašoidno orgijanje tako što su podigli groteskni oklop od metala da se ne može prići.

Pomolio sam se Bogu… i iz blata uzeo mali okrunjeni komad crvene pečene cigle od koje je bila sagrađena spomen kapela.

Zašto? Nemam pojma… ali tako. I stavio u svoju ručnu tašnicu."

Kako kaže, nedugo zatim se vraćao u Kanadu, a onda se dogodio događaj koji je promenio sve.

"Nekoliko dana kasnije… putujem za Kanadu… preko Madrida. Imam slobodnog vremena. Nađem grob Ante Pavelića… iz radoznalosti… možda sa željom da mu pljunem na grob.

Imao sam šta i videti. Porodična grobnica Pavelića nalazi se na elitnom delu groblja unutar zidina rimokatoličkog samostana. Ispisana je pozlaćenim slovima, zato je Hrvati i zovu zlatna grobnica. Okićena je svežim cvećem, molitvenim svećama sa likom Hrista, grba Hajduka, i neizbežnog slova U, sve sa bombom.

Obuzeo me bes. Što bi rekli… huja. Jer on je njima aktuelan. Najaktuelniji… samo šapuću. Ali čine isto kao on.

Stavim ruku u torbicu da izvadim telefon kad onaj kerpić cigle srpske iz Borova. Nisam pljunuo na grob. Samo sam se nasmejao u sebi i taj kamenčić spustio u kamenu vazu na grobu.

Nek’ ti smeta srpski kamen poglavniče… pogani izrode ljudstva.

Pravoslavlje je tako lepo. Takav neki spokoj sam dobio. Bog neka ti oprosti… ako to može. Ja ne mogu sad. I miran sam sa tim.

A na kovčeg novoustaške države kojoj si ti praotac, a mržnja joj jedina žila kucavica, bacio sam svoj kamenčić… za Šošu… težak kao more krvi i suza nevine čeljadi.

Neka vam Bog oprosti. Ja ću mirno prkositi. Svedočiti. I decu svoju učiti", glasi objava Marjanca.