(RADARSKI SNIMCI) OTKRIVEN I DATUM I SAT KADA POČINJE SNEG U SRBIJI Vejaće i u Beogradu! Oglasili se meteorolozi - pogledajte kretanje iz sata u sat
Nova tura snega padaće u Srbiju u četvrtak, najavio je meteorolog Ivan Ristić.
Kako je naglasio, sneg će padati i u Beogradu.
Radarski snimci kretanja snežnih padavina od četvrtka u 4 ujutru
Posle prvog decembra predviđa se blagi pad temperature
Što se tiče temperatura, ove nedelje one će varirati od 2 do 10 stepeni u nižim predelima, što nije dovoljno da se sneg zadrži na tlu.
"Danas je toplije nego prethodna dva dana, oko 10 stepeni u većini mesta. Sutra, u utorak 25. novembra, duvaće jugoistočni vetar, umeren i jak u planinskim predelima zapadne Srbije, a u južnom Banatu čak i olujne jačine, sa brzinom do 100 km/h. U Beogradu maksimalna brzina vetra može biti oko 60 km/h", dodaje meteorolog. Poslepodne se očekuje naoblačenje i kratkotrajna kiša, a u noći između 25. i 26. novembra padavine će biti nešto izraženije.
"Kako zima od decembra odmiče, verovatnoća za sneg raste, ali detalje je teško precizirati", rekao je Nedeljko Todorović ranije danas.
Za sada, Mratindan će biti obeležen hladnijim, ali uglavnom suvim vremenom, dok pravo zimsko vreme još uvek ostaje neizvesno.