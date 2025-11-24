Slušaj vest

Nova tura snega padaće u Srbiju u četvrtak, najavio je meteorolog Ivan Ristić.

Kako je naglasio, sneg će padati i u Beogradu.

Ivan Ristić prognoza
Ivan Ristić prognoza Foto: facebook Ivan Ristić

Radarski snimci kretanja snežnih padavina od četvrtka u 4 ujutru

08.jpg
Foto: Printscreen Vreme radar

10.png
Foto: Printscreen Vreme radar

12.png
Foto: Printscreen Vreme radar

15.png
Foto: Printscreen Vreme radar

17.png
Foto: Printscreen Vreme radar

19.png
Foto: Printscreen Vreme radar

21.png
Foto: Printscreen Vreme radar

22.png
Foto: Printscreen Vreme radar

Posle prvog decembra predviđa se blagi pad temperature

Što se tiče temperatura, ove nedelje one će varirati od 2 do 10 stepeni u nižim predelima, što nije dovoljno da se sneg zadrži na tlu.

"Danas je toplije nego prethodna dva dana, oko 10 stepeni u većini mesta. Sutra, u utorak 25. novembra, duvaće jugoistočni vetar, umeren i jak u planinskim predelima zapadne Srbije, a u južnom Banatu čak i olujne jačine, sa brzinom do 100 km/h. U Beogradu maksimalna brzina vetra može biti oko 60 km/h", dodaje meteorolog. Poslepodne se očekuje naoblačenje i kratkotrajna kiša, a u noći između 25. i 26. novembra padavine će biti nešto izraženije.

"Kako zima od decembra odmiče, verovatnoća za sneg raste, ali detalje je teško precizirati", rekao je Nedeljko Todorović ranije danas.

Za sada, Mratindan će biti obeležen hladnijim, ali uglavnom suvim vremenom, dok pravo zimsko vreme još uvek ostaje neizvesno.

Ne propustiteDruštvoPRAVA ZIMA JOŠ NIJE NI POČELA, LEDENI DANI TEK STIŽU! Meteorolog Todorović otkrio kad možemo da očekujemo SNEG I U NIZIJAMA: Ovaj datum je ključan, biće i kiše
todorovic.jpg
DruštvoSRBIJA ĆE POD SNEGOM BITI 100 DANA? TEMPERATURE PADAJU NA -25! Dugoročna prognoza za zimu: Meteorolog otkrio 3 SCENARIJA - evo kad će biti NAJHLADNIJE
Sneg
DruštvoHladni dani utiču na motivaciju, seksualnost i pažnju: Uticaj zime na čoveka je veliki, jedan podatak iznenađuje
Ljudi šetaju Knez Mihailovom ulicom
NovčanikAko grejanje u stanu podesite na ovu temperaturu uštedećete i do 200 evra na računima: Inženjer pronašao idealno rešenje
radijator brojevi grejanje ušteda novca struja