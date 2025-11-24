Slušaj vest

Nova tura snega padaće u Srbiju u četvrtak, najavio je meteorolog Ivan Ristić.

Kako je naglasio, sneg će padati i u Beogradu.

Radarski snimci kretanja snežnih padavina od četvrtka u 4 ujutru

Posle prvog decembra predviđa se blagi pad temperature

Što se tiče temperatura, ove nedelje one će varirati od 2 do 10 stepeni u nižim predelima, što nije dovoljno da se sneg zadrži na tlu.

"Danas je toplije nego prethodna dva dana, oko 10 stepeni u većini mesta. Sutra, u utorak 25. novembra, duvaće jugoistočni vetar, umeren i jak u planinskim predelima zapadne Srbije, a u južnom Banatu čak i olujne jačine, sa brzinom do 100 km/h. U Beogradu maksimalna brzina vetra može biti oko 60 km/h", dodaje meteorolog. Poslepodne se očekuje naoblačenje i kratkotrajna kiša, a u noći između 25. i 26. novembra padavine će biti nešto izraženije.

"Kako zima od decembra odmiče, verovatnoća za sneg raste, ali detalje je teško precizirati", rekao je Nedeljko Todorović ranije danas.