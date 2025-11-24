Suze, zagrljaji, emocije

"Dan kada se vratio, 13. oktobar, bio je veoma emotivan. Ceo dan. Čekali smo od šest ujutru. Nismo znali u kakvom je stanju. Gledali smo zatvoreni IDF prenos, samo za porodicu. Videli smo kako ga preuzimaju od Crvenog krsta. Kada sam ga prvi put ugledala, u sebi sam rekla:

"Vau…". Rekao je vojnicima da ga boli oko i da su mu potrebne naočare, pa su mu dali sunčane. I on se nasmešio, prvi put sam videla njegov osmeh. Kada je došao u posebnu prostoriju, ušla sam prva. Sedeo je na krevetu, nije mogao da stoji. Pogledao me je i odmah počeo da plače i da me grli. Jako. Zagrljaj od dva minuta. Zatim su ušli brat, sestra i otac, svi smo ga grlili. Pogledao je sestru, nije je video dve godine. Imala je 13 kad je odveden, sada 15. Porasla je. Gledao ju je kao da je najlepša osoba koju je ikada video. Rekao je: "Bože moj, kako si prelepa."

Rekao je: "Dvije godine video sam samo ružne ljude — nisam video lepe ljude…Sećam se da sam držala njegovu ruku — bila je veoma tanka. Izgledala je kao njegova, samo mnogo mršavija. Držala sam je u svojim rukama i osetila sam ga. Bilo je… neverovatno. Ne mogu ni da opišem. Kao kada rodite dete i prvi put ga vidite — samo što sam ga toliko dugo čekala i toliko mi je nedostajao, da je susret bio čak i snažniji od toga.

Deset puta snažniji. Mislim da je prva stvar koju nam je rekao bila da nas mnogo voli i da će nam ispričati sve što želimo da znamo. Rekao je da je jak, da je preživeo, i da ne moramo da brinemo. To je bio dan koji nikada neću zaboraviti. I znate šta je neverovatno? Sve vreme sam duboko u srcu znala da će se Alon vratiti živ. Nisam mislila ni na šta drugo. I to što se zaista vratio živ, to je čudo. Posle svega što je prošao, pravo čudo.

Nikada nisam razmišljala o drugom ishodu. Samo sam se pitala: u kakvu se kuću vraća? Kakav dom će ga sačekati? O tome sam stalno razmišljala. Sada, kada je tu, sve deluje… normalno. Videla sam to u svom umu, znala sam da će se desiti. Kada je bio u zatočeništvu, nisam mogla da pojmim realnost toga. Govorila sam sebi: „Ovo se ne dešava, ovo nije istina, ovo nije naš život, on je samo dete, kako je moguće…“ Ali uvek sam videla njegov povratak. Videla sam budućnost. Zato sada, kada je ovde, osećam da je tako i trebalo da bude".