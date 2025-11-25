Slušaj vest

Opasnost od poledice, dužeg zaustavnog puta i iznenadnog proklizavanja vozila biće prisutnija posebno tokom jutra i noći.

Nema zadržavanja na naplatnim rampama i na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Šidu četiri sata, na prelazima Horgoš i Kelebija po dva sata, dok se na prelazima Bezdan i Sremska Rača čeka po sat vremena, dodao je AMSS.