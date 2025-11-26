Slušaj vest

Priča jednog Srbina koja je nedavno obišla internet nasmejala je i oduševila veliki broj ljudi na Balkanu i pokazala da ljudskost i prijateljstvo uvek postoje – čak i tamo gde ih najmanje očekujemo. Kako kaže, sve je počelo onda kada se letos našao u Crnoj Gori.

Kako je otkrio na Reditu, nakon par meseci letovanja u Bečićima, po povratku u Srbiju, negde kod Nikšića automobil mu se pokvario. Naviknut da na pomoć retko kada zaista naiđe, ostao je iznenađen kada mu je prišao jedan Crnogorac sa dvojicom sinova. Kako kaže, bez oklevanja priskočili su mu u pomoć. Ipak, tu se njihovo poznanstvo nije završilo.

"Pozdrav iz Srbije, momčadijo! Pre par meseci bejah na moru kod vas u Bečićima, lepo more, lepo provedeno vreme, sve pohvale osim što su cene malo veće, al Bože moj.

Elem, pokvari nam se auto kod Nikšića kad smo se vraćali. Stane čovek stariji sa dvojicom sinova, igrom slučaja automehaničar i opravi on to meni. Ja ponudim da platim, kakvi to, kaže da kad upali auto da idem za njim na kafu, inače će da se naljuti. Ja rekoh 'aj'.

Crnogorac koji se zaustavio je bio automehaničar Foto: Shutterstock

"Sve su izneli što su mogli"

Dođosmo žena i ja kod njih kući, ama sve nam izneli šta su mogli, ispričasmo se i ja ispričam tako da sam zemljoradnik, da sam imao svojih pčela itd i kaže mi čovek da mu pošaljem meda kad se vratim za Srbiju, znam sad adresu", napisao je on pa dodao:

"Došli mi u Srbiju i zbog posla i svega nisam mu mogao poslati odmah, rekao ja njemu preko telefona da zna, kaže on 'nema ljutnje'. Ali posle jedno mesec dana pošaljem mu med umotan u zastavu Srbije jer smo se tamo dole zezali da l' su svi Crnogorci Srbi ili svi Srbi Crnogorci. Zahvali mi se i kaže vratiće mi za zastavu".

"Da svi budemo ovakvi"

Taman kada je pomislio da je njegov poklon novom prijatelju iz Crne Gore zaboravljen, pre par dana, preko zajedničkog prijatelja koji je bio u Crnoj Gori, stigla mu je neočekivana pošiljka.

"Nađem se sa tim prijateljem, a on mi daje pršute i kobasice umotane u crnogorsku zastavu!... Eto, morao sam podeliti ovu zanimljivost – živ bio Crnogorac i svi dole, da svi budemo ovakvi na rukovanje! Nema veće braće od Crnogoraca", zaključio je on.

"Ljudine sa obe strane"

Njegova objava munjevito je postala viralna, a mnogi su priznali da ih je ova dirljiva i zabavna priča nasmejala i ulepšala im dan.

"Super iskustvo! I ja sam neki dan upoznao Crnogorca u mom gradu, bio je izgubljen i tražio kafić. Igrom slučaja, čovek je došao da pomogne i počastio me sa dve karte, što je kulminiralo i odlaskom na predstavu sa ženskom osobom koju sam poveo", "I meni si ulepšao dan ovom objavom. Sve najbolje!", "Ljudine sa obe strane", bili su samo neki od komentara ispod objave.