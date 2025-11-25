Slušaj vest

Biser srpskog turizma Vrnjačka Banja godinama važi za najpopularniju banju u Srbiji koju turisti posećuju tokom cele godine, kako zbog znamenitosti i lokaliteta, tako i zbog medicinskih tretmana, a posebno je popularna zimi zbog svojih toplih voda. Vrnjačka Banja je jedna od najposećenijih banja u Srbiji već dugi niz godina, a osim termalnih voda, po kojima je poznata, atrakcije u banji i u okolini pružaju kompletan odmor svakom turisti.

Zima je pravo vreme za korišćenje termalnih izvora, jer topla mineralna voda pomaže kod:opuštanja mišića, poboljšanja cirkulacije, smanjenja bola u zglobovima,opštegrelaksiranjaorganizma.

Kupanje u toplim bazenima dok je napolju hladno je posebno prijatno iskustvo.Tokom zime, osim oko praznika, smeštaj je obično povoljniji nego u letnjem periodu.

Vrnjačka Banja je popularna u svim godišnjim dobima Foto: Shutterstock

Šta videti u Vrnjačkoj Banji?

Turistima se preporučuju da obiđu Panoramski točak, Zoo-vrt Vrnjci, Most ljubavi, kao i okolne manastire.

Sve one koji odluče da posete banju očekuje mnogo turističkih atrakcija. Tu je i turistički vozić kojim može da se obiđe park, brojni spa i velnes centri, stakleni vidikovac, mostovi...Vrnjačka Banja je zaista destinacija za svakoga, kako za one koji su došli na pasivni odmor, tako i za one koji vole malo aktivniji vid "odmaranja".

Termalni izvori

Vrnjačka banja se ponosi termalnim izvorimavode temperature od 36,5°C, identičneljudskoj telesnoj temperaturi.Ovavodasadržibogate minerale, poput kalcijuma, magnezijuma i sulfata, što ih čini idealnim za lečenje problema sa probavnim sistemom, reumatskih oboljenja i dijabetesa.Posebno se ističu njene tople mineralne vode, koje su efikasne u balneoterapiji i za postoperativni oporavak.

Koji tretmani su dostupni u Vrnjačkoj Banji?

Pored turističkih atrakcija, Vrnjačka banja je poznata i po blagodetima po zdravlje. Svi koji borave u banji mogu da uživaju u medicinskim tretmanima u Specijalnoj bolnici "Merkur". Vrnjačka Banja je poznata po svojim lekovitim, termalnim izvorima koji se koriste za lečenje mnogih bolesti. U banji su dostupni tretmani za sledeća oboljenja: prevencija i lečenje osteoporoze; dijabetes; bolesti gastrointestinalnog trakta; kardiovaskularna oboljenja; gojaznost; ginekološki problemi; reumatizam; oboljenja urinarnog trakta;stanja posle hirurških intervencija.

Cene smeštaja u Vrnjačkoj Banji već od 20 evra Foto: Youtube Printscreen/Televizija Vrnjačka Banja

Cene smeštaja u Vrnjačkoj Banji?

Cena smeštaja zavisi od toga da li želite da boravite u privatnom apartmanu ili u hotelu. Apartamni se kreću od 20, pa do 70 evra za noć. Što se tiće hotelskog smeštaja iznosi su takođe različiti, pa tako u "Vrnjačkim Termama" dvokrevetna soba košta oko 12.000 radnim danom, a vikendom do 14.000 dinara za noćenje sa doručkom. S druge strane, Spa Half‑Board paket u Specijalnoj bolnici „Merkur“ (smeštaj + polupansion + masaža + tretman + bazeni) iznosi od 8.630 dinara po osobi, u zavisnosti od sobe.