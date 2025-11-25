Vatrogasci - spasioci iz Valjeva spasili su život muškarcu iz Petnice koga je prilikom izvođenja radova zatrpala zemlja.
DRAMA U VALJEVU, RADNIKA U KANALU ZATRPALA ZEMLJA: Vatrogasci momentalno krenuli u akciju, pogledajte dramatične scene spasavanja (VIDEO)
Nakon dojave da se na radnika u kanalu obrušila zemlja, ekipa vatrogasaca - spasilaca je za samo nekoliko minuta stigla na mesto nezgode.
Brzom i efikasnom intervencijom, vatrogasci - spasioci prvo su oplatama obezbedili kanal, a zatim otkopali radnika i predali ga lekarskoj ekipi Hitne pomoći.
