Slušaj vest

Nakon dojave da se na radnika u kanalu obrušila zemlja, ekipa vatrogasaca - spasilaca je za samo nekoliko minuta stigla na mesto nezgode.

Vatrogasci iz Valjeva Izvor: Kurir

Brzom i efikasnom intervencijom, vatrogasci - spasioci prvo su oplatama obezbedili kanal, a zatim otkopali radnika i predali ga lekarskoj ekipi Hitne pomoći.

Ne propustiteDruštvoAko na vreme ne primetite ovo, može biti opasno: Virus napada odrasle, ali zbog 2 faktora su deca na udaru - sve počinje jednim simptomom
Dom zdravlja
DruštvoAko primetite bubuljice kod deteta, hitno kod lekara! Novi virus širi se enormnom brzinom - simptomi su podmukli, može da izazove poremećaj opšteg stanja
virus.jpg
Društvo"Kako vas bre nije sramota?!" Isplivali šokantni snimci sa svadbi u Srbiji, zbog ovih prizora mnogu su pobesneli - Nepoštovanje mladenaca na maksimum!
Prvi ples
DruštvoTopalović, Tufegdžić, Šišmanović, sve na "ić" a u osnovi je tursko! Univerzitetska profesorka otkriva poreklo i značenje više od 20 prezimena u Srbiji!
pjimage.jpg