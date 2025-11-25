Slušaj vest

Mlada Tara Marković bila zvezda sinoćne "Potere", a malo je falilo da osvoji milion dinara. Ima zanimljivu biografiju.

Tara, inače bivša učesnica "Superpotere", ima čime da se pohvali.

"Tara Marković nam je sada gost u "Poteri". Bila je u "Superpoteri". Pobedila naše Tragače i tada osvojila koliko?", pitao je na početku kviza voditelj Jovan Memedović.

"Milion dinara", rekla je Tara.

"Sa svojim 18 godina", dodao je Jovan Memedović.

"Tako je", rekla je Tara.

Tara Marković ima zapanjujuću biografiju s 18 godina Foto: Printscreen/ Instagram/ potera_adrenalin

"Tarina biografija je posebno interesantna. Pre svega, do sada, sa svojih 18 godina napisala je dve knjige, to se sećam. Je l' sam pogrešio nešto?", rekao je Memedović.

"Tako je. Ja sam vrlo rano počela da pišem. Već sa sedam godina sam napisala prvi roman i onda je to kasnije nekako krenulo samo od sebe i postalo jedna velika ljubav i strast", rekla je Tara.

Tara je imala 14 koraka

Markovićeva je ostala sama u finalnoj "Poteri", branila je svotu od milion dinara. Napravila je 14 koraka. Nažalost, Tragač Žarko Stevanović je uspeo da je stigne.

Gledaoci su bili besni, kritikovali su kako Jovana Memedovića, tako i kreatore naše "Potere".

Voditelj je bio na udaru zbog, kako se navodi, čitanja pitanja.

"… Ona već da odgovor, a Memedović još pet sekundi čeka da pročita naredno pitanje", "Mogla je da odgovori bar još na 3 pitanja da ste čitali kako treba. Sram vas bilo!", "Tara je prava moralna pobednica - dok su njoj postavljali teška i ozbiljna pitanja, Žarko je u finalu dobio sramotno lake. Razlika je bila očigledna", bili su kritike gledalaca "Potere".

S druge strane, Tara je dobila velike pohvale.