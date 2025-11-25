Slušaj vest

Persijski mačak Nikolato Mahatma Gandi iz Niša proglašen je za najlepšu mačku izložbe u Sofiji i apsolutni je šampion u čak svim kategorijama u jakoj konkurenciji odgajivača iz čitavog sveta. Krasi ga izuzetno duga dlaka, kratak nos, spuštene uši, neobično okrugle oči, ali i miran temperament plišane igračke.

Na međunarodnom takmičenju u Bugarskoj, na kome je učestvovalo više izlagača iz Rumunije, Ukrajine i drugih zemalja, Nikolato Mahatma Gandi je apsolutni šampion u čak sedam kategorija.

Nikola Marković Foto: Kurir Televizija

- To priznanje " best supreme“, znači "najbolja mačka u oba dana izložbe", najčešće se dodeljuje odraslim mačkama koje su formirane i nekako se uvek gleda da juniori imaju vremena, da će se tek takmičiti. Ovde su sudije jednoglasno odlučile da njemu dodele titulu „best supreme“, to jest da je proglašen najboljom mačkom u oba dana izložbe - kaže Nikola Marković, odgajivač.

Gandi je tipičan predstavnik ove raskošne rase. Njegovu lepotu čini izuzetno duga dlaka, kratak nos, spuštene uši i neobično krupne, okrugle oči, dok ga miran i uravnotežen temperament čini omiljenim ljubimcem u domaćinstvu.

- Glavna karakteristika persijske mačke je izuzetno duga dlaka. To je ono što ih krasi, ima ih u raznim bojama. Postoji jednobojni, beli, crni, sivi, odnosno plavi, kako ih felinolozi zovu, u varijantama trikolorki takođe, u varijantama sa belim, kao što je on, on je rđavobeli mužjak- kaže Marković i dodaje:

- Karakteriše ih specifičan oblik glave, taj kratak nos izuzetno. Vrh nosne pečurke treba da bude u visini gornjeg kapka, uši su spuštene i male, u suštini cela mačka treba da bude vrlo loptastog oblika: kratke šape, kratko telo, kratak rep, glava okruglasta, sa malim ušima, jakim obrazima. Jedna od karakteristika persijanera, jesu te okrugle, krupne oči.

Persijska mačka ubraja se u prvih pet najpopularnijih rasa na sve

Poreklo

Za persijske mačke se od davnina vežu mnoge priče i legende od davnina, ali ni do danas nije sasvim jasno odakle vuku istorijsko poreklo.

Veruje se da potiču iz srednje Azije, s tla prostranog Persijskog carstva. Jedna od najstarijih poetičnih legendi nam govori da je persijsku mačku stvorio „čarobnjak u Maloj Aziji od malenog plamena vatre, bleska dveju udaljenih zvezda i uskovitlanog pramena sivog dima”. Na Istoku se persijanka naziva i širas maca.

Persijska mačka Foto: Kurir Televizija

Prve dugodlake persijanke su dovedene u Evropu oko 1620. godine, a priča se da je za to bio zaslužan italijanski putnik Pjetro dela Vale.

Ljubimice vladara

Njihova popularnost je buknula, te su zbog lepote i raskošne pojave oduvek bile ljubimci kraljevskih porodica. U njihovoj pradomovini Persiji (današnjem Iranu) važio je običaj da se izabranici vladarevog srca, budućoj princezi, na dan venčanja pokloni mačka. Zlato i dijamanti su se podrazumevali, ali mačka je bila posebno važan dar. Naravno, morala je da bude najlepša na svetu!

