Slušaj vest

Jasmina Cvetković (33) iz Surudlice je devojka koja se poslednjih godina bori sa kancerom. Iako joj je zbog metastaza na operaciji u Turskoj minule godine izvađeno čak sedam organa ovoj mladoj ženi se rak vratio pa će morati uskoro na još jednu operaciju!

I pored svih muka i neizvesnosti oko prikupljanja novca za lečenje i teške bolesti Jasmina je vedra i pozitivna devojka koja je odustaje od života i svakodnevno objavljuje hrabre poruke ljudima koji su u istoj ili sličnoj situaciji kao ona.

Jasmina je prvobitno objavila da joj za operaciju u Turskoj fali 80.000 evra. Zahvaljujući humanim ljudima novac je ubrzo prikupljen. Devojka se zatim zahvalila svima i poručila da ne odustaje i da je kancer neće pobediti!

Teška borba

Jasmina se godinama bori sa rakom Foto: Screenshot

- Ne odustajem! Ovo je priča o pobedi, a ne o kraju! Dragi moji, znam da borba kroz koju prolazimo, bilo da je u pitanju rak ili bilo koji drugi životni izazov, izgleda kao planina koju je nemoguće preći. Hemoterapije, operacije, neizvesnost... Sve je to zastrašujući proces. Ali želim da vam kažem nešto što sam naučila u samom paklu. Bolest nikada ne kontroliše vas. Vi kontrolišete svoj stav! Kada su mi rekli da lečenje nije dalo rezultate, kada sam prošla kroz pakao sa sedam izvađenih organa, kada me čeka nova operacija - ja sam donela odluku. Odluku da se neću predati. Odluku da on (rak) neće pobediti! Ako ja mogu, mozeš i ti? Da, život mi se preokrenuo naglavačke. Da, teško je. Ali svako jutro biram osmeh, biram veru i biram pozitivan stav. Svakim danom, svakim pogledom, svakom dobrom mišlju, mi ga uništavamo - napisala je Jasmina na Fejsbuku i dodala:

Vratiću svoj život

- Ne dozvolite negativnosti da uđe u vaše srce. Borite se za sebe, za svoj život, za svoje snove. Vi ste jači od onoga što vas pokušava slomiti. Za dve godine, uspeću. Vratiću svoj život. I želim da ovo bude poruka za svakoga ko čita:

Ni za šta na svetu se ne predajte! Verujte u sebe i svoju snagu!

Kurir je već pisao da Jasmina živi u šestočlanom domaćinstvu u kojem samo očuh radi. Bolest je otkrila preprošle jeseni posle infarkta pluća koji je imala nakon upale pluća. Lekari su najpre sumnjali na cistu, ali rezultati su potvrdili karcinom materice i to treći stadijum, koji se proširio na jajnike, bešiku i deo debelog creva.