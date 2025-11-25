Slušaj vest

Jedna devojka podelila je svoje iskustvo sa, kako kaže, poznatim fitnes trenerom koji joj je obećao da će joj pomoći u borbi protiv insulinske rezistencije. Umesto personalizovanog plana ishrane i treninga za koji je platila, dobila je generičke dokumente.

Na to je čekala više od dva meseca, kada je tražila povrat novca bila je javno izvređana na društvenim mrežama. Njena priča postala je upozorenje svima koji usluge zdravstvenog i fitnes savetovanja traže preko interneta.

Svoje iskustvo rešila je da podeli javno, ali nije želela da otkriva koji trener je u pitanju.

- Ispričaću vam kako sam prevarena od strane jednog poznatog fitnes trenera koji tvrdi da može da vam reši insulinsku rezistenciju. Ovaj video je znak da prestanete da verujete svemu što vidite na internetu. Prošle godine ja sam angažovala tog trenera i platila sam mu paket za 3 meseca - počela je priču ova devojka.

Rezultati su joj bili loši Foto: Shutterstock

Očekivala je da će plan ishrane i treninga dobiti u roku od 10 dana.

- Međutim, čekala sam dva i po meseca da dobijem odgovor. Svaki put kad sam mu se javila rekao je "stiže", međutim to se razvuklo na dva i po meseca i na kraju sam dobila... Prva stvar koju sam dobila su preporuke šta treba da jedem, dakle ne plan ishrane nego preporuke. I tu se nalaze neke stvari koje svaka osoba zna da to ljudi sa insulinskom rezistencijom ne smeju da jedu, kao što je recimo hleb, pasta, riža itd. To su stvari koje se ne jedu ukoliko imaš insulinsku rezistenciju - naglasila je ona.

Dobila je i dokument sa vežbama.

- To je sve što sam dobila od plana treninga. I u ostatku mejla došlo mi je još "preporuke za dobar san", "najčešća pitanja"... Dakle, vidi se da je kompletan mejl koji sam dobila i svaki dokument u njemu samo kopiran i šalje se svakom klijentu. Nakon toga sam odlučila da zamolim trenera da mi da malo više informacija jer sam dva i po meseca čekala da dobijem kopiran template bukvalno koji dobija svaki drugi klijent, a ja sam bila u ozbiljnoj zdravstvenoj situaciji, imala sam jako loše nalaze i bila mi je stvarno potrebna pomoć koja je personalizovana, zašto sam i platila - objasnila je ona.

Tvrdi da su se u predlogu plana ishrane nalazi namirnice koje ne bi smela da jede Foto: Shutterstock

Kada je tražila više informacija, trener je rekao da ona nije platila da je on edukuje, već da joj reši insulinsku rezistenciju.

- Evo videli ste da li sa onim može išta da reši. Nakon toga sam tražila svoj novac nazad i trener je vratio određeni iznos, nije vratio kompletan iznos i nakon par sati objavio je dva storija na svom Instagram profil. U 90% ovoga što je napisao je slagao. Dakle, laže da sam ga cimala 4 godine, laže da je rekao da nije hteo da radi sa mnom i onda je počeo da me vređa. Prvo izneo je moje zdravstveno stanje javno, drugo rekao je da imam lordozu, slab stomak, jezivu insulinsku rezistenciju. Da li stvarno mislite da ovako priča pravi profesionalac i fitnes trener, znači neko ko se bavi ovim poslom? Kaže da su mi nalazi jezivi, on mi napravi plan, apsolutno sve, samo trebam da pratim - ispričala je.

Potom ju je vređao.

- Da li verujete da je fitness trener, čovek koji se bavi ovim poslom, izvređao svog klijenta, javno objavio njegove zdravstvene informacije, slagao pola informacija i ovako se ponašao? I da li stvarno želite da date svoje poverenje nekome ko će ovako nešto da vam uradi? Ne želim da kažem o kome se radi i ne želim da započinjem nikakvu dramu, samo sam htela da se pazite i da dobro vodite računa šta gledate na internetu i kome verujete na internetu - rekla je ona i dodala:

- To što je neko popularan, verujte mi, ne znači da dobro radi svoj posao. U većini slučajeva je baš obrnuto. Eto, čuvajte se djevojke, ja sam svoju insulinsku rešila, tako da hvala mu na lepim željama da se razbolim još više, ali žao mi je, sama sam uspela da izlečim svoju zdravstvenu situaciju.