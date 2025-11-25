Slušaj vest

U Srbiji se do kraja meseca očekuje promenljivo i hladno vreme sa snegom i u nižim predelima, koji stiže vrlo brzo.

Kako je najavio RHMZ, narednih dana vreme će biti umereno do potpuno oblačno, sutra mestimično sa kišom i relativno toplo. Zatim osetno svežije, u četvrtak padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Od sutra do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima.

Od petka u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera, najavio je RHMZ.

Sezonsku prognozu RHMZ do maja naredne godine, možete pročitati u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

Radarski snimci

Prema prvim radarskim snimcima sa sajta vremeradar.rs, kišni oblaci stižu u Srbiju sa zapada tokom noći. U noći između 25. i 26. novembra padavine će biti nešto izraženije. Kiše će biti sutra u ranim jutarnjim satima, a kasnije će preći u sneg. U nastavku pogledajte kako će se oblaci kretati iznad Srbije:

sutra 6 sati.jpg
Sreda 6 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

četvrtak 8 sati.png
Četvrtak 8 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

četvrtak 10.png
Četvrtak 10 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

četvrtak 12.png
Četvrtak 12 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

četvrtak 14.png
Četvrtak 14 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

četvrtak 16.png
Četvrtak 16 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

četvrtak 18.png
Četvrtak 18 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

četvrtak 20.png
Četvrtak 20 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Screenshot 2025-11-25 112550.png
Četvrtak 22 sata Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Upaljen meteo alarm

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM sutra će na snazi biti žuti meteo alarm zbog kiše. Kako će kiša preći u sneg, u četvrtak će upozorenje zbog snega biti na snazi u zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM. 

Screenshot 2025-11-25 115837.png
Meteo alarm u sredu Foto: Printscreen/RHMZ
Screenshot 2025-11-25 115843.jpg
Meteo alarm u četvrtak Foto: Printscreen/RHMZ

 Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

