U Srbiji se do kraja meseca očekuje promenljivo i hladno vreme sa snegom i u nižim predelima, koji stiže vrlo brzo.

Kako je najavio RHMZ, narednih dana vreme će biti umereno do potpuno oblačno, sutra mestimično sa kišom i relativno toplo. Zatim osetno svežije, u četvrtak padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača.

Od sutra do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima.

Od petka u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera, najavio je RHMZ.

Radarski snimci

Prema prvim radarskim snimcima sa sajta vremeradar.rs, kišni oblaci stižu u Srbiju sa zapada tokom noći. U noći između 25. i 26. novembra padavine će biti nešto izraženije. Kiše će biti sutra u ranim jutarnjim satima, a kasnije će preći u sneg. U nastavku pogledajte kako će se oblaci kretati iznad Srbije:

Sreda 6 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 8 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 10 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 12 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 14 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 16 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 18 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 20 sati Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Četvrtak 22 sata Foto: Printscreen/vremeradar.rs

Upaljen meteo alarm

U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM sutra će na snazi biti žuti meteo alarm zbog kiše. Kako će kiša preći u sneg, u četvrtak će upozorenje zbog snega biti na snazi u zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM.

Meteo alarm u sredu Foto: Printscreen/RHMZ

Meteo alarm u četvrtak Foto: Printscreen/RHMZ