RADARSKI SNIMCI, STIŽU SNEG I KIŠA U SRBIJU! Pogledajte kako će se padavine kretati iz sata u sat - ZABELEĆE SE I BEOGRAD
U Srbiji se do kraja meseca očekuje promenljivo i hladno vreme sa snegom i u nižim predelima, koji stiže vrlo brzo.
Kako je najavio RHMZ, narednih dana vreme će biti umereno do potpuno oblačno, sutra mestimično sa kišom i relativno toplo. Zatim osetno svežije, u četvrtak padavine se očekuju uglavnom južnije od Save i Dunava i to u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača.
Od sutra do kraja sedmice hladnije i to posebno u četvrtak i petak. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima. Tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom koji se u četvrtak i petak ponegde očekuje i u nižim predelima.
Od petka u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera, najavio je RHMZ.
Sezonsku prognozu RHMZ do maja naredne godine, možete pročitati u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.
Radarski snimci
Prema prvim radarskim snimcima sa sajta vremeradar.rs, kišni oblaci stižu u Srbiju sa zapada tokom noći. U noći između 25. i 26. novembra padavine će biti nešto izraženije. Kiše će biti sutra u ranim jutarnjim satima, a kasnije će preći u sneg. U nastavku pogledajte kako će se oblaci kretati iznad Srbije:
Upaljen meteo alarm
U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM sutra će na snazi biti žuti meteo alarm zbog kiše. Kako će kiša preći u sneg, u četvrtak će upozorenje zbog snega biti na snazi u zapadnoj, jugozapadnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i na prostoru KiM.
Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.