Nakon izuzetnog uspeha prve sezone, popularna serija „Krunska 11“ vraća se na Superstar TV sa novim epizodama koje će publiku ponovo uvesti u život pun emocija, ljubavi i komšijskih zapleta. Serija nastala u produkciji Zillion filma i TS Media svoje emitovanje počinje 1. decembra, svakog radnog dana od 21 čas.

Priča prati stanare jedne beogradske zgrade, njihove prijateljske i porodične odnose, kao i svakodnevne izazove koji se prepliću kroz humor i dramu. Nove epizode donose prepoznatljive i realne životne situacije u kojima će se publika lako prepoznati i emotivno povezati sa likovima.

„Saradnja Telekoma, TS Media i našeg Zillion filma se uspešno razvija već duže vreme. Najnoviji proizvod iz naših fabrika zabave je nastavak Krunske 11. Imamo hit koji će se prikazivati svakog dana na kanalu Superstar TV. Obilje humora, ljubavi i romantike. Draga publiko, vraćamo se u vaše domove 1. decembra i čekamo zajedno Novu 2026. godinu. Naš moto je: Dok svet krizira, kod nas ljubav cveta!“ izjavio je autor serijala Lazar Ristovski.

Foto: TS Media

Nove epizode donose i osveženje u vizuelnom smislu - zgrada u Krunskoj je renovirana i spremna za nove početke, ali i za konflikte koji, kako stanovnici otkrivaju, ne prestaju ni kad zidovi zasijaju novim sjajem. Gledaoci će pratiti nove ljubavne priče, neočekivane raskide, borbu sa tajnama, porodične odnose, kao i nove komšije koje dodatno komplikuju svakodnevicu ovog dinamičnog komšiluka.

Osvrnuvši se na svoju ulogu, glumac Zoran Cvijanović je rekao: „Najzanimljivije u drugoj sezoni je pojava nove grupe glumaca koja je pravo osveženje i odlično se uklopila u dinamiku serije. Ja uživam igrajući ulogu deda Žike, jer on pomaže mladima da se bolje snađu u životu, a istovremeno uživa u prijateljstvu i pažnji koje mu pružaju mlađi članovi zajednice.“

Pored Cvijanovića u glavnim ulogama su: Anica Lazić, Miodrag Radonjić, Danica Radulović, Milica Tomašević, Miloš Đorđević, Nada Blam, Teodora Ristovski i mnogi drugi.

Autorski tim predvodi Lazar Ristovski, koji potpisuje i scenario zajedno sa Aleksandrom Kostadinović, dok iza režije stoje Kosta Đorđević i Dušan Popović.

Foto: TS Media