Slušaj vest

- Pitanje jednakosti žena nije ideološko, već pitanje njihove vrednosti, vaspitanja i odgoja - poručila je Milica Đurđević Stamenkovski na panel diskusiji u okviru nacionalne konferencije.

Ministar je naglasila da je za unapređenje položaja žena i njihove zaštite od nasilja, najvažnija dobra interresorna saradnja svih nadležnih institucija.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Kako je navela, prema izveštajima centara za socijalni rad, nažalost, i dalje postoje žene koje se plaše nasilja. Naglasila je da je neophodno da one imaju poverenje u svoju državu i sistem i da se obrate za pomoć kada je to potrebno.

- One nisu same, tu smo kao društvo i kao tim, koji će ih prigrliti i pružiti adekvatnu podršku i zaštitu, onda kada im je najteže. Sve institucije moraju da rade koordinisano i efikasno - istakla je.

Govoreći o radu centara za socijali rad, kao prve stanice odbrane od nasilja, Đurđević Stamenkovski je naglasila da poziv socijalnog radnika nije poželjan i da zato postoji i deficit kadra, te da je veoma važno nastaviti sa unapređenjem položaja zaposlenih.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je apelovala i na medije, da prilikom informisanja poštuju kodeks zaštite privatnosti i da imaju na umu, da iznošenjem privatnosti u javnost, mogu nekome da unište život, dodajući da to važi i za zaposlene u sistemu socijalne zaštite.

Navodeći činjenicu, da kada jedan član porodice trpi nasilje, trpe i ostali članovi, ministar je istakla i važnost usvojenog Protokola o zaštiti dece od nasilja u sistemu socijalne zaštite.

Takođe, navela je i da su majke dece, kojima je zbog raznih poteškoća u mentalnom i fizičkom razvoju potrebna nega 24 časa, u velikom broju samohrane i da trpe osude od strane svojih partnera da su krive za bolest deteta.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Ne postoji nijedan opravdan razlog da majka bude suočena sa takvom vrstom optužbi. Takvim ženama moramo pružiti priliku da budu ekonomski nezavisne i da imaju zagarantovanu i sigurnu budućnost za svoju decu i sebe. Važno je da se pronađe način da budu u mogućnosti da odgovore i porodičnim i poslovnim obavezama - naglasila je ministar.