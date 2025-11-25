Slušaj vest

Nad kostima više od 12.000 Srba u Garavicama kod Bihaća, nedužnih žrtava koje su ustaše ubile tokom Drugog svetskog rata, odrasli i deca se danas sankaju i prave Sneška Belića!

Prema navodima lokalnog bosanskog portala Biscani.net, okupljanje mališana je organizovala privatna škola sporta za decu, a poziv je naišao na veliki odziv. Fotografije druženja i zabave na jednom od najvećih stratišta civila na prostoru bivše Jugoslavije razbesnele su, a ujedno i zabrinule mnoge Srbe i srpsku zajednicu u regionu, koji smatraju da ovaj čin predstavlja vređanje i ponižavanje srpskih žrtava genocida.

- Druženje je proteklo uz mnogo smeha, igre i zimskih čarolija. Mališani su dan proveli sankajući se, klizajući, puzajući po snegu i istražujući sve lepote zimskog ambijenta. Posebnu pažnju privuklo je pravljenje Snegovića, njihovog veselog Sneška Belića, koji je ubrzo postao glavna atrakcija druženja - navodi portal.

Međutim, pored mališana na fotografijama, koje su se pojavile i na društvenim mrežama, vide se i odrasli ljudi koji se takođe sankaju i uživaju na mestu masovne likvidacije civila u prvim mesecima rata u Evropi 1941. godine, kad su ustaške vlasti Nezavisne Države Hrvatske počinile zločine nad hiljadama nedužnih ljudi.

Vređanje stradalih

- Ovako danas u Bihaću izgleda odnos prema spomen-području i masovnim grobnicama srpskih žrtava - pisalo je u jednoj objavi na Instagramu.

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, kaže za Kurir da je ovaj slučaj jedan od brojnih dokaza da se na Garavicama, ali i na brojnim drugim mestima u Federaciji BiH, ponižavaju, vređaju, umanjuju i negiraju srpske žrtve genocida iz vremena Drugog svetskog rata.

- Genocid na Garavicama kod Bihaća izvršen je nad više od 12.000 Srba sa područja bihaćkog sreza, kao i sa područja Like, Cazina, Kladuše, Krupe, Petrovca i Kulen Vakufa. Po broju žrtava ova lokacija se nalazi odmah iza Jasenovca i Jadovnog, treće je najveće srpsko stratište iz Drugog svetskog rata - podseća Linta.

Kurir je ovim povodom uputio pitanja na mejl privatne škole sporta za decu, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

Nacionalni spomenik

Inače, prema dostupnim podacima, najveći broj žrtava na ovom mestu bili su Srbi iz Bihaća i okolnih krajeva, a među stradalima i Jevreji i Romi. Procene broja stradalih variraju, ali mnogi pominju više od 12.000 žrtava. Tela su odvožena i bacana u masovne jame širom područja Garavica, koje je po razmerama postalo jedno od najvećih mesta masovnih likvidacija civila u Drugom svetskom ratu.

U nastojanju da se sačuva sećanje na žrtve, 1981. je otvoreno Spomen-područje Garavice, monumentalni memorijalni kompleks, čiji je autor poznati arhitekta Bogdan Bogdanović. Takođe, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2013. godine donela odluku da se Garavice proglase za nacionalni spomenik BiH.

Deca se sankala nad ostacima 8.000 ubijenih

