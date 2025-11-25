Slušaj vest

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije ušao je u skupštinsku proceduru, a kao razlog izmena navodi se potreba da se unapredi položaj profesionalnih vojnika i obezbedi efikasnije funkcionisanje Vojske Srbije.

U obrazloženju se ističe da je cilj zakona "stvaranje mogućnosti za poboljšanje položaja profesionalnih vojnih lica, posebno profesionalnih vojnika na službi u Vojsci Srbije" kao i otklanjanje postojećih pravnih praznina koje otežavaju primenu propisa.

Jedna od ključnih izmena odnosi se na prijem profesionalnih vojnika na neodređeno vreme. Predlog predviđa da vojnik koji je proveo najmanje tri godine na ugovoru o radu na određeno vreme može biti primljen u stalnu službu i bez konkursa, ukoliko to zahtevaju potrebe Vojske Srbije.

Vojnik
Radi se na unapređenju položaja profesionalnih vojnika Foto: Ministarstvo odbrane

Takođe, državljani Srbije koji ispunjavaju opšte uslove za prijem u profesionalnu službu mogu biti angažovani u jedinicama i ustanovama Vojske Srbije na određeno vreme do tri godine. Ugovorom se utvrđuju čin, dužnost, mesto službovanja i trajanje angažovanja, uz mogućnost njegovog obnavljanja sve do ispunjenja uslova za penziju.

Predlogom se, između ostalog, uređuju i pitanja naknada i prava profesionalnih vojnika, uključujući zdravstveno osiguranje, kao i naknade i pomoći u slučaju bolesti, smrti ili rođenja deteta. Dodatno se preciziraju i odredbe o disciplinskoj odgovornosti i pojedina stanja u službi.

- Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije, uz istovremeno stvaranje uslova za poboljšanje položaja profesionalnih pripadnika - navodi se u obrazloženju predloženih zakonskih izmena objavljenih na sajtu Narodne skupštine.

Vojnici
Foto: Ministarstvo odbrane

Unapređenje profesionalnog vojnika

- Profesionalni vojnik po ugovoru na neodređeno vreme koji ispunjava opšte uslove može se unaprediti u neposredno viši čin, ako je u činu koji ima proveo najmanje četiri godine sa ocenom "naročito se ističe", pet godina sa ocenom "ističe se", šest godina sa ocenom "dobar", sedam godina sa ocenom "zadovoljava", jedna je od novina u predlogu izmena zakona.

Profesionalna vojna lica su, po novom predlogu zakona:

  • oficir
  • podoficir
  • profesionalni vojnik po ugovoru

- Profesionalni vojnik po ugovoru je lice koje ima najmanje osnovno obrazovanje, koje je odslužilo vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučeno i koje je u radnom odnosu na određeno vreme, odnosno na neodređeno vreme radi obavljanja vojnih dužnosti - navodi se u Članu 9 zakonu.

