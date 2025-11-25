Slušaj vest

U vremenu kada živimo brzo, nespokojno i pod stalnim pritiskom, tableta za smirenje postala je tihi saputnik miliona ljudi. Ono što počinje kao pomoć za tešku noć, nesanicu ili anksioznost često se pretvara u lanac zavisnosti koji zarobljava telo i um.

Kako razlikovati terapiju od zavisnosti za Kurir televiziju objasnili su Marija Protić, farmaceut i Željko Mašović, psiholog.

Protić: Najlakše je razviti toleranciju na lekove za smirenje

Protić je istakla da se na Balkanu koristi dva puta više sedativa nego što je to slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, a objasnila je:

- Pod sedativima se podrayumeva mnogo supstanci. Nama su najpoznatiji i najzloupotrebljavani lekovi benzodiozapini. Sedative u nekim malim kritičnim stanjima mogu biti od pomoći, kod poremećaja sna ili kod straha. Njihovo bezbedno korišćenje uz savet lekara ili psihologa može trajati do dve nedelje, ali u preporučenim dozama.

Ona dodaje da pacijenti često na sopstvenu ruku podižu dozu lekova koju uzimaju, a najlakše je stvoriti toleranciju upravo od ovih lekova. To izaziva i zavisnost od lekova za smirenje.

Mašović: Posle dve nedelje sedativa vi ste zavisni

Mašović na informaciju da 20 do 25 odsto ljudi povremeno ili svakodnevno koristi ove lekove, kaže da ovo pokazuje da su ljudi oslabili na mogućnost da se bore sa problemima.

- Tokom devedesetih je to bio srpski univerzalni lek jer je koštao 10 dinara od 5 miligrama i svi su ga pili. To nije rešenje, već da vidiš u čemu je problem. Ovi lekovi su droge koje su supresori, što znači da sprečavaju prirodnu reakciju i stanje. Kada vremenom ne dozvoljavaš prirodnom stanju da se ispolji, ti postaješ besniji i besniji, a to ne shvataš. To vide ljudi nakon 4 do 6 nedelja nekog sedativa. Onda misle da sedativ ne radi, a on je zapravo tada tek počeo da radi - kaže Mašović.

On dodaje da ukoliko se sedativ uzima više od dve nedelje, osoba je fizički navučena i biće potrebno 4 do 6 nedelja kako bi se rešili zavisnosti.

