Ugledni novinar i urednik Slobodan Arežina umro je u Beogradu u 71. godini posle duže i teške bolesti.

Kolege ga pamte kao vrhunskog novinara, profesionalca koji je uvek očekivao najviše od sebe i od ljudi s kojima je radio, zahtevajući posvećenost i kvalitet na najvišem nivou.

- Ne treba dizati ruke. To važi i za novinare i za novinarska udruženja. Moramo braniti profesionalizam - zbog sebe, a još više zbog javnosti - rekao je svojevremeno Arežina za list Danas.

Petar Jeremić, menadžer za etičke standarde WMG (Wireless Media Group), rastao se od Arežine sledećim rečima:

- Bila je čast poznavati ga i privilegija razgovarati s njim. Verovao je u pravdu i u prave vrednosti novinarstva. Nisu ga slomili, bio je jedan od poslednjih vitezova naše profesije, kojih je, nažalost, sve manje. Dostojanstveno je pobedio sve nepravde koje su mu naneli oni koji su mu želeli zlo.

Nezavisno udruženje novinara Srbije čuvaće sećanje na Slobodana Arežinu kao na profesionalca koji je pokazao da se dostojanstvo i sloboda u novinarstvu brane delima, a ne parolama.

- S dubokom tugom se opraštamo od Slobodana Arežine, dugogodišnjeg člana našeg udruženja, kolege, prijatelja i čoveka koji je svoj profesionalni integritet dosledno branio i živeo. Kao aktivni član NUNS, učestvovao je u radu upravljačkih tela Udruženja i dao značajan doprinos oblikovanju naših stavova i borbi za javni interes i slobodno, profesionalno novinarstvo - navodi se u saopštenju NUNS.

Kao kolega u redakcijama i aktivni član NUNS, bio je poznat po profesionalnoj strogosti, ali i po ljudskoj toplini, spremnosti da sasluša, posavetuje i stane iza mlađih kolega.

- Njegov glas, iskustvo i hrabrost nedostajaće i srpskom novinarstvu i našem udruženju - ističe se.

Novinar Novica Savić oprostio se od Arežine na svom Fejsbuk profilu:

- Moj prvi urednik u RTS. Strog, ali pravičan. Duhovit. Profesionalac. On me je iskalio... Večna ti slava, Slobo...

Slobodan Arežina je rođen 1955. u Brčkom. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Odsek međunarodnih odnosa, diplomirao je 1979. Pred sam završetak studija, 1978. godine, počeo je da radi kao reporter Beogradskog programa. Godine 1986. postao je šef dopisničke mreže i lokalnih programa Radio-televizije Srbije. Posle otkaza na RTS radio je kao slobodni novinar. Od 1999. godine radio je kao dopisnik, a potom i šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Beogradu.

Početkom 2001. imenovan je za direktora i glavnog i odgovornog urednika NTV Studio B. Početkom 2007. godine postaje glavni i odgovorni urednik Televizije Avala. Na Radio-televiziji Vojvodine radio je od septembra 2011. godine. Za direktora programa RTV imenovan je 2015. godine, ali ga je s te funkcije u maju 2016. smenio Upravni odbor. Međutim, sud je dva puta donosio odluke kojima je Arežina trebalo da bude vraćen na posao, a kako se to nije desilo, krajem 2018. godine podneo je ostavku na funkciju direktora programa RTV.