Usred svakodnevne žurbe i nervoze, neočekivani gest sa pijace pokazao je da i dalje postoje ljudi koji drže do časti - čak i kad je reč o 2.000 dinara.

Između tezgi, povika prodavaca i gužve na pijaci, dogodila se scena koja vraća veru u ljude i podseća da poštenje nije iščezlo.

- Ispalo mi 2.000 na pijaci dok sam plaćala jaja, teta koja ih prodaje me tražila po celoj pijaci i našla me na kraju da mi vrati i eto nismo svi goveda - napisala je jedna korisnica mreže X.

Potez ove prodavačice oduševio je mnoge.

- Najsiromašniji i namučeni ljudi su pošteni, znaju koliko nekome taj novac može da znači. Poštovanje za tu ženu koja je pokazala šta znači poštenje - navodi se u jednom komentaru.

Jedan mladić naveo je da mu je u menjačnici ispalo 2.000 dinara, kao i da mu je radnica vratila novac pri ponovnom dolasku nakon dve sedmice.

- Platila sam dedi od koga kupujem jaja i tražim ostatak para po rancu koji sam ponela za pijacu i ne mogu da nađem. I on kaže: “Hoćeš ja da ti dam pa ćeš mi vratiti" Srce - napisala je jedna korisnica.