Slušaj vest

Usred svakodnevne žurbe i nervoze, neočekivani gest sa pijace pokazao je da i dalje postoje ljudi koji drže do časti - čak i kad je reč o 2.000 dinara.

Između tezgi, povika prodavaca i gužve na pijaci, dogodila se scena koja vraća veru u ljude i podseća da poštenje nije iščezlo.

- Ispalo mi 2.000 na pijaci dok sam plaćala jaja, teta koja ih prodaje me tražila po celoj pijaci i našla me na kraju da mi vrati i eto nismo svi goveda - napisala je jedna korisnica mreže X.

Potez ove prodavačice oduševio je mnoge.

Ne propustiteDruštvoPRONAŠLA SAM VAŠ NOVAC Novosađanka našla KEŠ na kasi, pa odlučila da pronađe vlasnika! Međutim, postoji ZAČKOLJICA (FOTO)
1924901-whatsappimage20190723at09.38.43-edit.jpg

- Najsiromašniji i namučeni ljudi su pošteni, znaju koliko nekome taj novac može da znači. Poštovanje za tu ženu koja je pokazala šta znači poštenje - navodi se u jednom komentaru.

Jedan mladić naveo je da mu je u menjačnici ispalo 2.000 dinara, kao i da mu je radnica vratila novac pri ponovnom dolasku nakon dve sedmice.

- Platila sam dedi od koga kupujem jaja i tražim ostatak para po rancu koji sam ponela za pijacu i ne mogu da nađem. I on kaže: “Hoćeš ja da ti dam pa ćeš mi vratiti" Srce - napisala je jedna korisnica.

Ne propustiteDruštvoMladić ostavio čudnu poruku na novčanici od 2.000 dinara, a posle 4 dana se desilo nešto neverovatno! Bruje mreže o ovoj priči
shutterstock_1698788713.jpg
DruštvoMILIVOJE IZ SREMSKE MITROVICE NA ULICI NAŠAO NOVČANIK PUN PARA: Novac vratio vlasnici, ali ovakav potez od nje nije očekivao - evo šta se dešava posle 5 godina
Novčanik
DruštvoSRBIN NA PIJACI NAŠAO NOVČANIK SA 100.000 RSD Odlučio da ga vrati, pa usledio NEOČEKIVANI POZIV! Prišao je policajcu, ali na jedno niko nije računao
0904-shutterstock-1086974018-16-06-2020.jpg
DruštvoČovek izgubio novčanik s parama i dokumentima, a onda mu je zazvonio telefon: Pronalazač mu doneo novčanik i ostavio neverovatnu poruku unutra
Izgubljeni novčanik na ulici

Evo kako će nove mere države uticati na vaš novčanik Izvor: Kurir televizija