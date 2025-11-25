Slušaj vest

Memorandum o razumevanju između Ministarstva unutrasnjih poslova Republike Srbije i agencije Evropske unije za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) o mehanizmima za pritužbe u vezi sa akcijama koje sprovodi Agencija potpisan je u Varšavi.

Memorandum su potpisali izvršni direktor FRONTEX-a Hans Lejitens i državni sekretar u MUP Srbije Vladan Zagrađanin.

Tom prilikom, Zagrađanin je istakao da Srbija veoma ceni saradnju sa agencijom Evropske unije za graničnu i obalsku stražu i da Srbija, kao i uvek, ostaje privržena principima poštovanja ljudskih prava.

