Društvo
MUP Srbije i FRONTEX potpisali Memorandum o razumevanju! Zagrađanin u Varšavi: Srbija ostaje privržena principima poštovanja ljudskih prava
Slušaj vest
Memorandum o razumevanju između Ministarstva unutrasnjih poslova Republike Srbije i agencije Evropske unije za graničnu i obalsku stražu (FRONTEX) o mehanizmima za pritužbe u vezi sa akcijama koje sprovodi Agencija potpisan je u Varšavi.
Foto: MUP Srbije
Memorandum su potpisali izvršni direktor FRONTEX-a Hans Lejitens i državni sekretar u MUP Srbije Vladan Zagrađanin.
Tom prilikom, Zagrađanin je istakao da Srbija veoma ceni saradnju sa agencijom Evropske unije za graničnu i obalsku stražu i da Srbija, kao i uvek, ostaje privržena principima poštovanja ljudskih prava.
Reaguj
Komentariši