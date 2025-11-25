Slušaj vest

Današnja emisija "Ni pet, ni šest" bavila se pitanjem ko je Irfan Peci koji je bio pripadnik ekstremnih islamista, odnosno džihadista. Reč je o čoveku s naših prostora, iz Sandžaka, koji je još kao dete otišao u Nemačku, gde je kasnije došlo do njegovog priključenja ekstremističkom pokretu, ulaska u njihove jedinice i, na kraju, izlaska iz tog okvira.

Nakon toga je sarađivao sa Nemačkom upravo u procesima identifikovanja i hvatanja džihadista. Danas govori o svom životu, putu koji ga je doveo do radikalizacije, načinu na koji ove strukture funkcionišu, kako su grupisane i organizovane, koji su njihovi zadaci i ciljevi, kao i o tome šta pripadnike takvih formacija zaista čeka.

Foto: Kurir Televizija

Gosti emisije na Kurir televiziji koju vodi Jovana Grgurević, a koji su izneli detalje života Irfana Pecija bili su Mario Bojić, jutjuber, Dragan Vujičić, novinar i Irfan Peci, stručnjak za radikalni islamizam.

"Evropa postaje Severna Koreja"

Bojić je izneo svoja zapažanja iz Nemačke, jer se nedavno vratio odande, pa je rekao da malo ljudi u Srbiji zna za poteškoće unutar Evrope i da tamo uopšte nije med i mleko.

- To je realnost koju u Srbiji malo ko zna, a misle da je tamo med i mleko, ali je suprotno. Cilj operacije "Evropa" je pomoć najpre Evropljanima, odnosno ljudima sa Zapada, da što pre shvate kakva je situacija, da promovišu svoje ideje i da se oslobode od onoga što im nameću, a nameću im nenormalne zakone. Kod njih je cenzura, a pre tri dana su u Nemačkoj jednom Nemcu je policija kasno uveče upala u kuću jer je na društvenim mrežama napisao "paraziti" za političare. Uzeli su mu DNK, ali i opremu i sve. Uzeli su mu DNK da bi napravili bazu podataka, a oni to pravdaju borbom za bezbednost. Uvode cenzuru zbog bezbednosti, to je uvek opravdanje, to su rekli i za dronove koji lete preko aerodroma. EU postaje evropski Sovjetski Savez, ali ja bih pre to poredio sa Severnom Korejom - započeo je Bojić.

Život Irfana Pecija

Trenutno se na srpski jezik prevodi jedna od tri knjige koje obuhvataju dinamičan život našeg gosta, pa je u studiju Kurir televizije pričao o svom životu, prvo je spomenuo gde je rođen, pa se osvrnuo i na turbulencije koje je doživeo.

- Rođen sam u Novom Pazaru, a 1991. smo otišli u Nemačku, tada sam imao dve godine. Roditelji su otišli tamo da rade, kao svi naši. Moji intervjui su na nemačkom ili engleskom, ali sam sa roditeljima pričao srpski, društvo su mi bili drugi migranti, ali slabo naši. Tu su bili Turci, Arapi, Kurdi, a zajedničko je što su svi muslimani. Roditelji su mi bili liberalni, pa nismo išli u džamiju. Međutim, jednom smo otišli do Novog Pazara, a imao sam 15 godina, i tada sam krenuo da posećujem džamiju i to je postalo deo mog identiteta. Tako je počela moja radikalizacija - rekao je Peci.

Od koga ili čega je krenula ekstremna islamizacija, odgonetnuo je Peci:

- Problem je bio u Sandžaku oko vehabija i pričalo se da su mnogo jaki. U svakoj džamiji je 70-80 odsto običnih muslimana, a 20 odsto su vehabije, radikalni i ekstremni muslimani. Njih sam upoznao, to mi bilo zanimljivo i tako je počela moja radikalizacija. Potom sam se vratio u Nemačku i tamo su me povezali sa nekim ljudima. Ekstremisti koji su ovde u Srbiji, oni su svi povezani i to veoma dobro po celoj Evropi. Samim tim su mi govorili gde da odem, odnosno gde se nalaze naši ljudi. Tako je sve krenulo - istakao je Peci.

BIVŠI PRIPADNIK EKSTREMNIH ISLAMISTA EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Da ljudi znaju šta se dešava u Evropi svakodnevno, više bi cenili sigurnost koju nam Srbija pruža! Izvor: Kurir televizija

Iako je imao samo 15 godina, Irfan je rekao da ga je veoma interesovalo upoznavanje njegove vere, ko je Bog i šta zahteva od njega, te da je hteo da bude dobar musliman.

- U toj nameri nema ništa loše, ali tako sve počinje, pa se onda dogodi nešto loše. Tako sam krenuo da se družim sa radikalnim muslimanima i bio sam ubeđen da je to jedina prava vera. Kada veruješ da je nešto od Boga, onda sam bio spreman da uradim šta on od mene traži, odnosno šta vera od mene traži. Tu su krenuli problemi, u takvom islamu nije odvojena politika i vera, pa smo u džamiji učili da svaki musliman mora da se bori, gledali smo snimke devedesetih, odnosno rata u Bosni, a danas kada razmišljam o tome, to je zaista strašno. To je ispiranje mozga, a ti počneš u to da veruješ - rekao je Peci.

Hapšenje zbog radikalnog islama

Nakon svih nedaća koje su ga zadesile, Peci je podelio ko su mu danas najveći neprijatelji.

- To su ekstremni islamisti koji mi prete. Napisao sam knjigu o svom životu, ja nisam protiv islama, ali pričam o opasnostima ekstremizma. Oni to pak kapiraju kao napad, pa mi prete ubistvom i sličnim stvarima. Imali smo neke demonstracije širom Nemačke, pričamo o islamizaciji, a ne protiv migranata ili islama, nego protiv islamizacije. Trenutno se sigurno osećam u Srbiji, osim u Sandžaku, ali u prestonici mi je super. Živimo u sigurnoj zemlji, ima problema kao i svuda, ali kada bi znali ljudi šta se dešava na Zapadu, tu su svakodnevna silovanja i napadi, pa bi više cenili sigurnost koja se ovde pruža - rekao je Peci.

"U Americi sam se osetio nebezbedno"

Vujičić je posetio Čikago i Majami, pa je izneo kakva je realna slika i koliko ima istine u onome što se priča.

- Došao sam pre koji dan, a to se potrefilo sa izlaskom onih agenata iz Čikaga i samim tim je garda bila po ulicama. Meni tamo živi ćerka, pa sam je pitao šta je ovo, a ona je rekla da su ušli u njihovu demokratsku zemlju. Tamo je bila gomila ljudi po ulicama, iako je Čikago najlepši grad u Americi, bilo je izuzetno nebezbedno. Tako je par godina, a oni njih očistili, već ih sklonili, a neki će biti deportovani. Govorimo o migrantima. To su migranti koji su došli na nekontrolisan način. To je jedna slika Čikaga. Na Floridi i dalje vladaju zakoni od ranije, pa tamo nije prisutan bilo kakav problem sa migrantima. Međutim, Florida je postala zemlja gde su i te kako prisutna poskupljenja - rekao je Vujičić.

Najveća opasnost ekstremista

Peci je rekao da ekstremisti imaju između 25 i 35 godina, ali da je njemu od 15 godina bilo lako da ih gleda kao uzor.

Foto: Kurir Televizija

- Ima ih i harizmatičnih, školovanih, ljudi misle da su ekstremisti neobrazovani i glupi, ali zapravo je suprotno. Oni znaju vrlo dobro kako manipulisati i kako sve to funkcioniše. Oni su opasnost po demokratiju i slobodu, postoje oni balani ekstremisti kada žena ili muškarac ne smeju da idu na plažu, ali drugi se bore za to da Božiji zakoni, odnosno iz Kurana, pa bi da ti zakoni vladaju i u ovozemaljskom svetu. Svakako, oni se bore za obnovu Islamske države. To je bio cilj i 90-ih kada su iz celog sveta došli radikalni muslimani i borili se kako bi od Bosne stovrili Islamsku državu na Balkanu. To je najveća opasnost - rekao je Peci.

S obzirom na to da je Peci rekao da su mu roditelji dosta liberalni, a vide šta se događa sa njihovim detetom, Peci je pričao o njihovom odnosu i kako mu oni nisu bili kočnica u njegovom požrtvovanju za ekstremni islamizam.

- Oni su bili protiv toga, ali u tim godinama radiš uvek namerno suprotno od onoga šta kažu roditelji. Ja sam ih napustio, išao po Beču. U Nemačkoj je lako zaraditi pare, putovao sam vozom. Upravo ukazujem da je problem to što se oni drže. Vidite, ja sam im rekao da ne mogu više sa roditeljima i da imam problem, a oni kažu da dođem kod njih u Beč i tamo su mi dali sobu, našli su mi posao, oni sve imaju. Tamo sam stekao drugove, pitali su me da li hoću da se ženim, da i ženu mogu da mi nađu. Bukvalno ima šta god poželite. Ja sam se na početku bavio propagandom, tada je tek počelo sa društvenim mrežama, pa smo širili tu propagandu, prevodili je i to su bila moja zaduženja. Potom smo razmišljali da odemo u Avganistan, da postanemo članovi Al Kaide, da se borimo protiv NATO, da ginemo... Ali su me Nemci pre toga uhapsili upravo zbog propagande.

Kurir.rs

