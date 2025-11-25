Slušaj vest

Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je tu svetinju, u kojoj postoji bolnica za osobe ometene u razvoju, posetila i govorila je o svom susretu sa plemenitim monahinjama.

- Kad njih hranimo, kao da Boga hranimo. Uspeli smo i da sistemski rešimo status Manastira izvora Svete Petke. Ministarstvo svakog meseca opredeljuje dva i po miliona dinara. Ja sam ušla u to neko odeljenje gde oni retko koga puštaju, gde su najteži slučajevi. To je izgledalo zaista jako potresno.

Ja kažem odakle vam snaga da ovo sve radite. A one kažu: Kad njih hranimo, kao da Boga hranimo. Kad njih kupamo, kao da Gospoda kupamo. Kad njih grlimo, kao da Njega grlimo. Sve što njima činimo, Njemu ugađamo. I to je u suštini nešto što verujući ljudi, ali i oni koji to nisu, koji veruju u dobrotu, mogu da razumeju i shvate.