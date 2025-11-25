Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 93. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 2.050.000 evra nije izvučena, ali je izvučen Džoker dobitak.

Lotorezultati izvlačenja 93. kola koje je održano 25. novembra 2025. su, prema izveštaju Državne lutrije Srbije sledeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sledeći brojevi: 7, 34, 30, 32, 9, 10, 13.

U glavnom Loto izvlačenju, dobitna kombinacija je glasila: 7, 9, 10, 13, 30, 32, 34.

Večeras je 5 igrača izvuklo šesticu koja je vredela 757.743 dinara.

Loto plus rezultat

Brojevi za Loto plus sedmicu u vrednosti od 1.100.000 evra su: 2, 31, 4, 1, 15, 37, 13.

Dobitna kombinacija glasila je: 1, 2, 4, 13, 15, 31, 37.

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 93. kolu se igrala za 570.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je: 2 2 4 8 2 7

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.