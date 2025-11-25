Slušaj vest

Finansije u porodici često izazivaju rasprave, a jedna Nišlijka je svojim iskrenim priznanjem na društvenim mrežama izazvala pravi haos. Njena objava o tome kako svekrva i svekar pomaže njenoj porodici, ali i kako ona i suprug raspolažu svojim novcem podelili su javnost u Srbiji.

Andrea iz Niša, majka troje dece, na svom TikTok profilu "andreshke1", otvoreno je pričala o tome kako svekrva i svekar plaćaju sve račune u njenom domu, kao i o finansijskom dogovoru sa suprugom što je izgleda mnoge šokiralo ali i iznerviralo.

"Već sam pričala da u kući u kojoj živimo, svekrva i svekar plaćaju sve račune i to je izazvalo baš neke bučne reakcije. Devedeset posto komentara bilo je negativno i ljudi su bili bukvalno zgranuti tom informacijom, što je mene prilično negativno iznenadilo jer sam ja tip osobe koja bi isto to uradila. " rekla je Andrea na početku svog videa.

"To je njihova želja"

Nišlijka je detaljno objasnila i porodičnu dinamiku:

"Moj muž ima rođenog brata koji živi sa nama i kome takođe plaćaju račune. Takav je naš dogovor, to je njihova želja i niko od nas ne pravi problem oko toga...Bilo je komentara kako smo nesposobni i lenji, pa verovatno zato to rade, ali baš naprotiv, mi smo svi veoma uspešni i naravno da imamo mogućnosti da to sami regulišemo jer ne bi imali toliko dece da nemamo, a ljudi su se danas toliko otuđili da je izgleda postala sramota da roditelji pomažu svojoj deci".

"Moje pare su moje, a njegove su naše"

U drugom videu, Andrea je takođe pojasnila i finansijski dogovor koji ima sa suprugom.

"Kad su finansije u pitanju, muž i ja funkcionišemo tako da su moje pare moje, a njegove pare su naše pare. On sam insistira da snosi sve troškove što se tiče naših računa i svega što je potrebno za kuću i decu, a ja mojim novcem raspolažem kako želim", rekla je ona pa dodala:

"I dan danas, kad god smo negde zajedno, uvek on plaća ili mi jednostavno da novac da imam kod sebe".

"Užas"

Njene objave izazvale su različite reakcije pratilaca, a najviše pažnje privukla je informacija da sve račune u njenoj kući plaća neko drugi.

"Blago tebi. Mi živimo na spratu, a svekar i svekrva su na donjem spratu i sve račune plaćamo sami – i naše i njihove. Nikad se nisu ponudili dinar da daju za račune", napisala je jedna žena, dok je druga dodala:

"Užas, ne bih dozvolila nikad da mi neko drugi plaća ono što trošim".

"Ako je muž normalan, sve je ok"

Neki korisnici nisu se slagali ni sa tim da samo suprugova plata bude ta koja se koristi za porodične troškove. Međutim, Andrea je na to odgovorila tako što je naglasila važnost finansijske nezavisnosti:

"Ja sam oduvek radila i nikad nisam tražila muškarca da bi me finansirao. Neka vaša sigurnost bude nešto što ostavljate sa strane, a ako je vaš muž normalan, takve stvari mu nikad neće smetati", zaključila je ona.