Koliko često čitate sitna slova sastava hrane ili njenu etiketu kad kupujete neki prehrambeni proizvod? Oznake na deklaraciji služe da potrošaču daju jasne, standardizovane informacije o tome šta se nalazi u proizvodu, kako treba da se koristi i čuva, kao i da omoguće poređenje između različitih proizvoda.

Evo koje su oznake obavezne na proizvodu i šta one znače.

Kada kupujemo neki proizvod, prvo i osnovno je precizan opis proizvoda (npr. "voćni jogurt", "mlečna čokolada") i treba jasno da govori o vrsti i obliku namirnice.

Sastojci

Na etiketi je lista svega što se nalazi u proizvodu, poređano od najveće ka najmanjoj količini. Prva 2 ili 3 sastojka obično čine većinu proizvoda.

Aditivi, E brojevi, takođe su navedeni u okviru sastojaka.

Šta su E brojevi

- Emulgatori su aditivi koji se dodaju u industrijski proizvedenu hranu, sa ciljem da se dobije proizvod što privlačnijeg izgleda ili ukusa. U prehrambenoj industriji se koriste i kao konzervansi. Na ambalažama proizvoda u koje spadaju sokovi, slatkiši, namazi, proizvođači utiskuju oznaku emulgatora (E i brojna oznaka koja je jedinstvena u celome svetu).

Potrošači su obično u dilemi koji su emulgatori štetni, a koji dozvoljeni. Odobrenje da se neki aditiv može koristiti izdaje Svetska zdravstvena organizacija - piše na sajtu Centra potrošača Srbije.

Slovo E u oznakama na deklaraciji (npr. E202, E330, E621) znači da je aditiv, koji je odobren za upotrebu u hrani u Evropskoj uniji.

Broj koji stoji iza slova E označava konkretno jedinjenje (aditiv) i njegovu funkciju, npr. konzervans, boju, emulgator, pojačivač ukusa, regulator kiselosti.

Postoje tri glavne kategorije u koje se ovi aditivi mogu podeliti:

prirodni (od prirodnih sastojaka)

sintetički (stvoreni u laboratoriji)

identičan prirodnom (takođe napravljen u laboratoriji, ali po sastavu identičan prirodnom)

Značenje E brojeva:

Aditivi za bojenje - od E100 do E199

Konzervansi - od E200 do E299

Regulatori kiselosti - E300 - E399 i E500 - E599

Sredstva za zgušnjavanje, stabilizatori i emulgatori - E400 - E499

Pojačivači ukusa - E600 - E699

Zaslađivači - E900 - E999 i E1000

U one koje treba izbegavati spada benzeova kiselina – E210, kao i njene soli – E211 i E213, a koje se najčešće nalaze u gotovim salatama. Ovi sastojci mogu biti opasni za astmatičare i osobe sklone alergijama.

Nitriti E249 i E250 i nitrati E251 i E252 se koriste kao dodatak prerađevinama od mesa i najbolje ih je izbegavati.

Emulgatori koji su štetni za zdravlje

Kako piše na sajtu Centra potrošača Srbije, ovo su emulgatori koji su štetni po zdravlje:

Problemi s crevima : E220, E221, E232, E224

: E220, E221, E232, E224 Problemi s probavom : E338, E339, E340, E341, E450, E461, E463, E465, E466, u pakovanom sladoledu E407

: E338, E339, E340, E341, E450, E461, E463, E465, E466, u pakovanom sladoledu E407 Kožne bolesti : E230, E231, E232, E233

: E230, E231, E232, E233 Uništava vitamine : E220

: E220 Povećava holesterol : E320, E321

: E320, E321 Nadražuje živce : E311, E312

: E311, E312 Upala usne duplje: E330 najopasniji dodatak koji uzrokuje rak, nalazimo ga u senfu, nekim bezalkoholnim pićima, konzerviranom mesu rakova, u nekim sirevima, nekim gljivama u konzervi. Dodaci koji uzrokuju rak

Na sajtu Centra potrošača Srbije izdvajaju se i emulgatori koji uzrokuju obolevanje od najtežih bolesti:

- E131, E142, E210, E211, E213, E214, E215, E216, E217, E239. S napomeneom da je E123 vrlo otrovan te je zabranjen u SAD.

Posebnu pažnju obratite na sledeće proizvode:

E123 i E110 u gumenim bombonama, čokoladnim bombonama, pudingu sa šlagom u plastičnim čašicama, zaleđenoj ribi, topljenim sirevima za mazanje, pudingu od vanile, a E102 i E110, u gotovim sosovima raznih vrsta.

- Tehnološki obrađena hrana je biološki mrtva i ima kratak rok trajanja, zato su nužno potrebni hemijski dodaci koji produžuju rok trajanja kako u skladištima tako i na policama u prodavnicama - piše na sajtu Centra potrošača Srbije.

"Što je spisak na pakovanju namirnice duži, to je proizvod štetniji"

Na deklaraciji proizvoda najsitnijim slovima često bude ispisan čitav tekst.

- Što je spisak na pakovanju namirnice duži, to je proizvod štetniji. To znači da on ima povećan broj dodataka, posebno ću se osvrnuti na E dodatke koji mogu biti potencijalno toksični na organizam. Ali čovek 21. veka, pogotovo u gradskoj sredini, ne može da koristi non-stop izvorne namirnice, već jednostavno mora i te industrijski visoko procesuirane - kaže nutricionista Ana Todorović.

Visoko prerađena hrana u direktnoj vezi sa obolevanjem od raka

Poslednja svetska istraživanja o ishrani u direktnu vezu dovode visoko prerađenu hranu sa obolevanjem ljudi od najtežih bolesti, poput raka.

- To je apsolutno tačna veza. Međutim, kao što sam malopre rekla, jako je važno koliko dugo se ti proizvodi koriste, pa samim tim oni mogu ispoljiti taj svoj kancerogeni potencijal. Moram da napomenem, mesne prerađevine su u direktnoj vezi sa nastankom kardiovaskularnih oboljenja i upotreba crvenog mesa je takođe u direktnoj sprezi sa kancerom debelog creva. To su najnezdravije namirnice od celokupne visoko prerađene hrane koja inače štetno utiče na organizam - dodaje.

Od kancera sve češće obolevaju mlađi od 45 godina

Ultra prerađena hrana, koja uključuje proizvode poput čipsa, slatkiša, zaslađenih napitaka, pa čak i pakovanog hleba, sadrži visok nivo soli, šećera i zasićenih masti. Koliko je ovakva hrana opasna za "Blic" je govorio i Vladimir Kavčin, onkolog, koji je potvrdio i da u Srbiji zbog toga postoji stalni porast broja mlađih od 45 godina koji obolevaju od svih vrsta kancera, pogotovo raka u digestivnom traktu, poput:

raka jednjaka

pankreasa

jetre

creva

Kao glavni krivac za to navodi se konzumiranje ultra prerađene hrane.

Alergeni

Obavezno su naglašeni u listi sastojaka (bold, podvučeno ili velikim slovima).

Najčešći alergeni:

Gluten

Mleko

Orašasti plodovi

Soja

Jaja

Riba

Susam Nutritivna tabela

Prikazuje nutritivnu vrednost na 100 g/100 ml, a ponekad i porciji.

Obično sadrži:

Energetsku vrednost (kcal, kJ)

Masti (zasićene masti posebno)

Ugljene hidrate (šećeri posebno)

Proteine

So

Nekad se dodaju i vlakno, vitamini i minerali.

Rok trajanja

Postoje dve vrste:

Upotrebljivo do (Use by) - Kod kvarljivih proizvoda – posle roka nije bezbedno za konzumaciju.

- Kod kvarljivih proizvoda – posle roka nije bezbedno za konzumaciju. Najbolje upotrebiti do (Best before) - Za manje kvarljive proizvode – posle roka proizvod može izgubiti kvalitet, ali može biti bezbedan. Uslovi čuvanja

Kako proizvod treba skladištiti (npr. "Čuvati u frižideru na 0-4°C", "Čuvati na suvom mestu").

Zemlja porekla i proizvođač

Navodi se država u kojoj je proizvod proizveden ili uzgojen, kao i naziv i adresa proizvođača ili uvoznika.

Serija/LOT broj

Kod za praćenje proizvodnje – važan radi kontrole kvaliteta i eventualnog povlačenja proizvoda.

Uputstvo za upotrebu

Ako je potrebno: način pripreme, kuvanja, razblaživanja...

Posebne oznake i sertifikati

Mogu uključivati:

"Bez glutena", "bez dodatog šećera"

Organski (BIO) sertifikati

Veganski / vegetarijanski simbol

Recikliranje ambalaže