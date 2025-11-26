Slušaj vest

Zlatni presek je matematička formula, poznat iz umetnosti i arhitekture, predstavlja idealnu proporciju, koja je najprijatnija oku. U estetskoj hirurgiji služi kao važan orijentir za procenu i korekciju, pomažući da se očuva prirodna harmonija.

Ogledalce, ogledalce ko je najlepši na svetu? Neki ljudi su nam lepši od drugih, a naučnici kažu da je simetričnost lica i savršena proporcija zapravo ono što nas privlači kod drugih ljudi.

Dr Brankica Tepavčević, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije ističe da su harmonija i proporcija ono što dovodi do poželjnog ili prihvatljivog izgleda.

- Ne bih se složila da je savršenstvo uvek lepo i naročito u licu imamo ljude koji po proporcijama i nisu tako lepi, ali zrače nekom dobrom energijom pa su nam jako lepi i pozitivni“, naglašava dr Tepavčević.

žena se gleda u ogledalo i proverava bore Foto: Shutterstock

Šta je prirodan izgled?

Savremeni softferi pomažu estetskim hirurzima da prikažu lice idealnih proporcija. Međutim, postavlja se pitanje, da li je lepota zaista u pravilima i brojkama ili u jednostavnosti i prirodnosti svakog lica?

- Gledam po doktorima koji dolaze na edukacije kod nas na kliniku koji pričaju o prirodnom izgledu a sami ne izgledaju tako. Ja kažem: 'Šta je za vas danas prirodno', kažu: 'To je prirodno'. Pa vidite da imate tri puta veće jagodice nego što treba, dva puta veće usne – tu nema ništa prirodno - navodi dr Tepavčević.

Prema njenim rečima, šablon nije za estetiku.

- Estetika je jedina stvar koja treba da se bori protiv bilo kog šablona i mi treba da gajimo tu individualnu lepotu, da smo mi lepi na svoj sopstveni način, a ne da ličimo na ovog ili onog, naročito ne na junaka iz crtanog filma - objašnjava doktorka.