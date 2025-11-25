KIŠA ĆE PREĆI U SNEG, HLADNI FRONT JURI PREMA SRBIJI Evo kada temperatura pada za čak 20 stepeni! Narednih dana sve nestabilnije
Današnji dan doneo je Srbiji vreme nalik prolećnom. Maksimalna temperatura dostigla je 18 stepeni, u Beogradu 16. Istovremeno, na Kopaoniku je bilo 2°C. Današnje temperature su za 10 stepeni više od proseka za kraj novembra.
Toplo je i ove večeri. Trenutne temperature kreću se od 7 do 13 stepeni, u Valjevu je 14 stepeni. Kopaonik i Negotin mere 3°C.
I dalje je vrlo vetrovito. Košava je danas imala oluje udare, na jugu Banata i do 87 km/h, koliko su udari bili u Vršcu.
U ovom času jaka kiša pada u regionu, a uslovljava je prodor hladnog fronta, uz jače zahlađenje.
Inače, naše područje pod uticajem je ciklona sa severozapada, koji će se noćas premeštati preko našeg područja i Panonske nizije dalje na severoistok. On je danas do našeg područja doneo priliv vrlo tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.
U sklopu njega premeštaće se i hladni front, koji će za sobom usloviti prodor osetno hladnije vazdušne mase.
Kasnije tokom večeri kiša sa pljuskovima iz Bosne i Hrvatske zahvatiće zapadne i severozapadne predele Srbije, pre svega zapad Bačke, zapad Srema, Podrinje i zapad Mačve.
U toku noći naoblačenje sa zapada širiće se i prema ostalim predelima Srbije sa kišom i pljuskovima.
Hladni front doneće u sredu severnim i zapadnim predelima Srbije osetno hladnije vreme, toplije tokom dana još samo na jugoistoku.
Maksimalna temperatura biće od 6 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 7.
Sredinom dana kiša će preći na planinama zapadne Srbije, a do večeri i na višim planinama južne i jugozapadne Srbije.
Prelazak novog ciklona sa Jadrana preko našeg područja, ali ovaj put južnijom putanjom, dovešće do prodora još hladnije vazdušne mase.
U četvrtak i petak još hladnije. Biće oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg, uz povećanje snežnog pokrivača.
Simbolično se snežni pokrivač može formirati ponegde i u nizijama.
Duvaće severozapadni vetar.
Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 2 na zapadu do 8 stepeni na istoku Srbije.
Petak će biti najhladniji dan ove sedmice. Maksimalna temperatura biće od 1 do 5 stepeni.
Za vikend se očekuje malo toplije vreme.
