Današnji dan doneo je Srbiji vreme nalik prolećnom. Maksimalna temperatura dostigla je 18 stepeni, u Beogradu 16. Istovremeno, na Kopaoniku je bilo 2°C. Današnje temperature su za 10 stepeni više od proseka za kraj novembra.

Toplo je i ove večeri. Trenutne temperature kreću se od 7 do 13 stepeni, u Valjevu je 14 stepeni. Kopaonik i Negotin mere 3°C.

I dalje je vrlo vetrovito. Košava je danas imala oluje udare, na jugu Banata i do 87 km/h, koliko su udari bili u Vršcu.

U ovom času jaka kiša pada u regionu, a uslovljava je prodor hladnog fronta, uz jače zahlađenje.

Inače, naše područje pod uticajem je ciklona sa severozapada, koji će se noćas premeštati preko našeg područja i Panonske nizije dalje na severoistok. On je danas do našeg područja doneo priliv vrlo tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana.

Kad će pasti prvi sneg u Srbiji 2025. Foto: Dado Đilas

U sklopu njega premeštaće se i hladni front, koji će za sobom usloviti prodor osetno hladnije vazdušne mase.

Kasnije tokom večeri kiša sa pljuskovima iz Bosne i Hrvatske zahvatiće zapadne i severozapadne predele Srbije, pre svega zapad Bačke, zapad Srema, Podrinje i zapad Mačve.

U toku noći naoblačenje sa zapada širiće se i prema ostalim predelima Srbije sa kišom i pljuskovima.

Hladni front doneće u sredu severnim i zapadnim predelima Srbije osetno hladnije vreme, toplije tokom dana još samo na jugoistoku.

Maksimalna temperatura biće od 6 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 7.

Sredinom dana kiša će preći na planinama zapadne Srbije, a do večeri i na višim planinama južne i jugozapadne Srbije.

Prelazak novog ciklona sa Jadrana preko našeg područja, ali ovaj put južnijom putanjom, dovešće do prodora još hladnije vazdušne mase.

Foto: Nenad Kostić

U četvrtak i petak još hladnije. Biće oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje sneg, uz povećanje snežnog pokrivača.

Simbolično se snežni pokrivač može formirati ponegde i u nizijama.

Duvaće severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 2 na zapadu do 8 stepeni na istoku Srbije.

Petak će biti najhladniji dan ove sedmice. Maksimalna temperatura biće od 1 do 5 stepeni.

Za vikend se očekuje malo toplije vreme.