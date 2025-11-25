Slušaj vest

Bojan Stanković iz Futoga nestao je 21. novembra oko 9 časova. 

Kako navodi Instagram stranica "portal.futog", Bojan je u to vreme kombijem "fijat dukato" krenuo od kuće, kada mu se gubi svaki trag. 

Screenshot 2025-11-25 220516.jpg
Foto: Printscreen instagram/portal.futog

Ukoliko imate bilo kakve informacije, javite se najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona: 0603558835.

Kurir.rs

profimedia0164723231.jpg
Screenshot 2025-11-09 192329.jpg
2386258 copy.jpg
pazarac.jpg