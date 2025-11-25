Ukoliko imate bilo kakve informacije, javite se najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona: 0603558835
Apel
Nestao Bojan Stanković iz Futoga: Krenuo od kuće kombijem, kada mu se gubi svaki trag - porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Slušaj vest
Bojan Stanković iz Futoga nestao je 21. novembra oko 9 časova.
Kako navodi Instagram stranica "portal.futog", Bojan je u to vreme kombijem "fijat dukato" krenuo od kuće, kada mu se gubi svaki trag.
Foto: Printscreen instagram/portal.futog
Ukoliko imate bilo kakve informacije, javite se najbližoj policijskoj stanici ili na broj telefona: 0603558835.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši