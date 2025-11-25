Slušaj vest

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić otkrio je da nije odgledao snimak emisije u kojoj je doživeo moždani udar.

"Nisam i mislim da ga neću ni pogledati u skorije vreme. Možda nekad osetim potrebu da vidim kako je to izgledalo, ali za sada ne", rekao je ministar Glišić u emisiji "Magazin in".

Upitan da li se sada oseća sigurnije, odgovorio je:

"Ne bih rekao srećnije, ali sam počeo neke stvari da vrednujem. Kad jedva izvučete živu glavu i imate ludu sreću koju sam imao... Nije ni trebalo taj dan da gostujem kod Dee u jutarnjem programu. Da tog dana nisam gostovao, danas ne bih sedeo ovde. Dan ranije sam prihvatio da promenimo termin. Ne znam što sam prihvatio, sudbina me je na to naterala. Desilo se šta se desilo, ali na kraju to ispalo dobro".

Na pitanje šta mu je prvo prošlo kroz glavu, ministar Glišić je rekao:

"Kad se sve to izdešavalo, rekao sam sebi 'živ sam, dobro je'. Nije sve idealno funkcionisalo, kad je moj govor u pitanju, prvih nekoliko dana, ali je vremenom sve išlo na bolje. I dan-danas se moje stanje polako stabilizuje. Kad malo umrete i izvučete se iz toga, više cenite život. Nisam postao hipohodnar, ali veoma vodim računa o svom zdravlju.